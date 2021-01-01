6 حيل مجربة لرفع مناعتك تعرفى عليها

حيل مجربة لرفع مناعتك
أطعمة ومشروبات عديدة تساعد على رفع مناعتك لمحاربة الامراض والحفظ على جهاز المناعة لديك فإذا كنت تبحثين عن طرق للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.. إليك أبرز تلك الأطعمة إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.
1. الثوم
قد يؤدي الثوم أيضًا إلى إبطاء تصلب الشرايين ، وهناك دليل ضعيف على أنه يساعد في خفض ضغط الدم.
يبدو أن خصائص الثوم المعززة للمناعة تأتي من التركيز الشديد للمركبات المحتوية على الكبريت ، مثل الأليسين.
2. الزنجبيل
. قد يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهاب ، مما قد يساعد في تقليل التهاب الحلق والأمراض الالتهابية. قد يساعد الزنجبيل في الغثيان وقد الزنجبيل أيضا تقليل الآلام المزمنة وربما تمتلك حتى خصائص خفض الكوليسترول.
3. السبانخ
وضعت السبانخ قائمتنا ليس فقط لأنها غنية بفيتامين ج - إنها مليئة أيضًا بالعديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين ، والتي قد تزيد من قدرة أجهزة المناعة لدينا على مكافحة العدوى كذلك تحتوى السبانخ على نسبة كبيرة من الحديد تساعد على رفع المناعة.
4. الزبادي
ابحث عن الزبادي الطبيعى يمكنك تحلية الزبادي العادي بنفسك بالفواكه الصحية ورذاذ العسل بدلًا من ذلك
5.الأسماك الدهنية
- تحتوي على الأوميغا 3 التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة ومساعدته في مقاومة العديد من الأمراض.
6.البروكلي
يعتبر من أبرز الخضراوات التي تساعد على رفع مستوى الجهاز المناعي.
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