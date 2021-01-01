في اليوم العالمي للكلى... تعرف على أبرز طرق الوقاية من الإصابة

يحتفل العالم 11 مارس من كل عام بـ اليوم العالمي للكلى، وتعتبر من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا وأنتشارا بين الكثير من الأشخاص بسبب بعض العادات اليومية الخاطئة لذا ينصح دائما الأطباء و العلماء بأإهمية الوقاية من أمراض الكلى.
قال الدكتور نعيم عيسى،اختصاصي زراعة الكلى في مدينة روتشستر، أن تعمل الكلى على تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، ثم تُفرز بعد ذلك في هيئة بول. عندما تصل أمراض الكلى المزمنة إلى مرحلة متقدمة، يمكن أن تتراكم مستويات خطيرة من السوائل والكهارل والفضلات في جسمك.
وأضاف عيسي في تصريحات صحفية، إن مرض السكري وفرط ضغط الدم هما السببان الرئيسيان لأمراض الكلى المزمنة في جميع أنحاء العالم وفي معظم الدول العربية، وتشمل عوامل الخطر الأخرى التدخين وأمراض القلب والتاريخ العائلي للمرض والشيخوخة وبنية الكلى غير الطبيعية. كما يمكن أن يتسبب التدخين في تلف الكلى وتفاقم تلف الكلى.
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