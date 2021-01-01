للفتيات .. نصائح لتنسيق أول عزومة بعد الخطوبة



أول عزومة بعد الخطوبة أول عزومة بعد الخطوبة



في أول فترة من تقدم العريس لخطبة عروسه، تكثر العزومات العائلية وذلك حيث تتمكن العائلاتان من التعرف على بعضهما البعض، ولكن حتى تقدمي طاولة طعام تشرف عليكي اتباع بعض النصائح.



لذلك تقول البلوجر بسنت ومروان الفود، إن تنسيق طاولة الطعام عند أول عزومة للعريس يجب أن يكون بطريقة مثالية، حتى يسهل على كل الأفراد تناول الطعام بطريقة مريحة خاصة إذا كان عددهم كبير، ولذلك يجب اتباع قواعد تنسيق طاولة الطعام.



وأضافوا: "ضعي جميع الأطباق وأدوات المائدة على بعد 2.5 سنتيمتر من حافة الطاولة، وضعي الأطباق الرئيسية في المنتصف، والشوكات على يسار الأطباق، أما السكاكين والملاعق فعلى اليمين، وتأكدي من محازاة جميع الشوكات من الأسفل وبين كل شوكة والأخرى سنتيمتر على الأقل".

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وتابعوا: "ضعي طرف السكين الحاد للداخل تجاه الطبق، وضعيه على بعد سنتيمترين من حافة الطبق، وضعي الملاعق بجوار السكين على الجانب الأيمن، كما يجب وضع كأسًا أو كوب ماء على يمين طرف السكين من الأعلى، وضعي طبق الحلوى على يسار طبق العشاء أعلى الشوكات، وضعي منديل الطعام على طبق العشاء وزينيه او اطويه بشكل مميز، ويمكن وضعه يسار الشوكات".وأشاروا إلى إمكانية وضع شوكة وملعقة حلوى بشكل أفقي فوق طبق العشاء، أو إذا لم تكن لديكِ مساحة كافية، فيمكن توفيرها عند تقديم الحلوى.