تنظيف الأسنان يحمي من أمراض القلب.. جمال شعبان يوضح

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تنظيف الأسنان


أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن استعمال فرشاة الأسنان ٣ مرات أو أكثر يوميا، تحمي كهرباء قلبك من الذبذبة الأذينية AF، وتحمي عضلة قلبك من الفشل HF، وذلك طبقا لدراسة كورية حديثة شملت ١٦١ ألف شخص في البحث.

وأضاف جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أكدت الدراسة أهمية تنظيف الأسنان ٣ مرات يوميا فأكثر خلافًا للتوصيات الأمريكية التي أوصت باستخدامها مرتين فقط.

تابع:" ونجحت المواظبة على استخدام في فرشاة الأسنان في تخفيض مخاطر الإصابة بذبذبة كهرباء القلب الأذينية بنسبة ١٠٪؜، وخفضت فشل القلب بنسبة ١٢٪؜، وترجع ميكانيزم الوقاية في التخلص من ميكروبات الفم التي تمثل دوراللاعب المهم في التهابات شرايين القلب وعضلته وبطانته."

المصدر: فيسبوك

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