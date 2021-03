7 فوائد خرافية لتناول البروكلي

البروكلي البروكلي

2- الحماية من الأمراض المزمنةغني بالألياف، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، والسكري، والسمنة، وبعض أمراض الجهاز الهضمي. تقليل مستويات الكولسترول في الدم. تحسين حساسية أنسجة الجسم للإنسولين. تعزيز عملية فقدان الوزن.3- تعزيز صحة العظامالحفاظ على صحة العظام، والوقاية من ترقق وهشاشة العظام نتيجة احتوائه على فيتامين K وفيتامين C، والكالسيوم.4- الوقاية من الشيخوخةتلعب فيتامينات أ، وهـ، وج دورًا كبيرًا في الوقاية تلف الخلايا الناتج عن أشعة الشمس، وتعزيز صحة خلايا الجلد مما يساهم في الحفاظ على بشرة صحية شابة، كما يساهم فيتامين C بشكل خاص بتعزيز عملية تشكيل الكولاجين وتجديد الخلايا.5- تعزيز عملية الهضمتعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم، والوقاية من الإمساك. وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون. ززيادة كفاءة تخليص الجسم من السموم من خلال العصارة الصفراء والبراز.6- تنظيم عمل الجهاز المناعي والوقاية من الالتهابات.قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فوائد تناول البروكلي.كوب واحد من البروكلي يوفر أكثر من 100٪ من الحاجة اليومية لفيتامين C وفيتامين K ويعد مصدر جيد لفيتامين A، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم.1- الوقاية من السرطانتربط العديد من الدراسات تناول كميات كبيرة من الخضروات الصليبية مع انخفاض خطر الإصابة بالسرطانات خاصةً سرطان الرئة والقولون، وسرطان الثدي لدى النساء، وعلاج سرطان الجلد، والمريء، والبروستات والبنكرياس.2- الحماية من الأمراض المزمنةغني بالألياف، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، والسكري، والسمنة، وبعض أمراض الجهاز الهضمي. تقليل مستويات الكولسترول في الدم. تحسين حساسية أنسجة الجسم للإنسولين. تعزيز عملية فقدان الوزن.3- تعزيز صحة العظامالحفاظ على صحة العظام، والوقاية من ترقق وهشاشة العظام نتيجة احتوائه على فيتامين K وفيتامين C، والكالسيوم.4- الوقاية من الشيخوخةتلعب فيتامينات أ، وهـ، وج دورًا كبيرًا في الوقاية تلف الخلايا الناتج عن أشعة الشمس، وتعزيز صحة خلايا الجلد مما يساهم في الحفاظ على بشرة صحية شابة، كما يساهم فيتامين C بشكل خاص بتعزيز عملية تشكيل الكولاجين وتجديد الخلايا.5- تعزيز عملية الهضمتعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم، والوقاية من الإمساك. وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون. ززيادة كفاءة تخليص الجسم من السموم من خلال العصارة الصفراء والبراز.6- تنظيم عمل الجهاز المناعي والوقاية من الالتهابات.