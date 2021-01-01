ناصر الخليفي عقب إقصاء برشلونة : نيمار ومبابي داخل حديقة الأمراء بباريس للأبد



ناصر الخليفي ناصر الخليفي



قال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي،إن نجمي فريقه كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، سيكونان داخل حديقة الأمراء للابد وذلك بعد الإطاحة ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا.



وتأهل باريس سان جيرمان على حساب برشلونة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث فاز ذهابًا (4-1) بملعب "كامب نو"، وتعادل إيابًا (1-1) بملعبه "حديقة الأمراء".



وقال الخليفي في تصريحات لـ"RMC" الفرنسية، عقب المباراة، عن بقاء النجمين في باريس سان جيرمان: "نيمار ومبابي من الباريسيين وسيظلان باريسيان للأبد".

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وودع برشلونة الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي أمس الأربعاء في إياب دور الستة عشر للمسابقة.واستفاد سان جيرمان، وصيف بطل المسابقة العام الماضي، من انتصاره الكبير 4 / 1 على ملعب منافسه الإسباني في لقاء الذهاب الشهر الماضي، ليفوز 5 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وينال بطاقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.كان برشلونة يحلم بتعويض خسارته في لقاء الذهاب وتكرار عودته المذهلة التي حققها في الدور ذاته بنسخة المسابقة عام 2017 أمام سان جيرمان، عندما عوض هزيمته ذهابا صفر / 4 خارج ملعبه، بعدما اكتسح فريق العاصمة الفرنسية 6 / 1 في مباراة الإياب التي جرت بملعب (كامب نو).يذكر أن مبابي ارتبط بإمكانية الرحيل إلى ريال مدريد، وأشارت تقارير لإمكانية عودة نيمار لفريقه السابق برشلونة.