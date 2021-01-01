أجندة الأهلي .. يغيب عن الدوري 37 يوما ويعود لمواجهة الزمالك في القمة



النادى الأهلى النادى الأهلى



يغيب الفريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى 37 يومًا عن المشاركة فى الدورى المتاز، حيث يعود الأهلى للمسابقة المحلية بمباراة القمة التى تجمعه بالزمالك يوم 18 أبريل القادم، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى العام.



وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة 12 في بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب في الإسكندرية.



الأهلي سجل في الدقيقة 72 من ركلة جزاء عن طريق المغربي بدر بانون، قبل أن يضيف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 88.

قد يعجبك أيضا...

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، مع أفضلية لعب الأحمر مباراتين أقل من الأبيض، بينما ظل الإسماعيلي في المركز 16 برصيد 10 نقاط.ويخوض الأهلي 4 مباريات مصيرية وهامة ثلاثة منهم فى دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا والرابعة فى دور الـ32 لكأس مصر.الأهلي ضد فيتا كلوبويحل الأهلى فيها ضيفًا على فيتا كلوب الكونغولى فى مباراة الجولة الرابعة ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وتعتبر هذه المباراة هى عنق الزجاجة للأهلى للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.الأهلي ضد المريخ السودانيويلتقي الأهلي مع المريخ السودانى فى الخرطوم بالجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دورى ابطال أفريقيا، ويدخل الأهلى هذه المباراة لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله فى الصعود لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.الأهلي ضد سيمبا التنزانيويواجهة الأهلي سيمبا التنزانى على استاد القاهرة الدولى يوم 9 أبريل القادم، فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ويسعى فيها المارد الأحمر لرد الاعتبار عقب الهزيمة فى تنزانيا بهدف نظيف.الأهلي ضد النصرويلتقى الأهلى مع النصر أحد فرق دورى الدرجة الثانية يوم 14 أبريل فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، وتكتسب هذه المباراة أهميتها من رغبة الأهلى فى تحقيق الفوز فى الطريق للمحافظة على لقبه المحلى، بالإضافة إلى أن الفوز بهذه المباراة سيكون له مفعول السحر قبل أربعة أيام فقط من مواجهة الزمالك فى مباراة القمة المؤجلة من الاسبوع الرابع من الدوري الممتاز.