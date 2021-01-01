أحمد سمير: أفضل اللعب للأهلي عن الزمالك .. وأعشق شيكابالا



أحمد سمير أحمد سمير



قال أحمد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، إن حياته بالكامل قضاها داخل أروقة القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه كان يترك الدراسة لكي يتابع المباريات.



وأضاف سمير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أحب شيكابالا جدًا، كان جميع لاعبي قطاع الناشئين يحبونه، هو رمز وكنت أذهب للتدريب لكي أشاهده وأقوم بتقليده ، لا أعرف ما الذي يحدث لي أمام الزمالك، كل المباريات ألعب فيها بشكل جيد، ولكن التوفيق لا يحالفني أمام الأبيض".



وقال: "عندما كنت لاعبًا في نادي الداخلية تلقيت عرضًا لقضاء فترة معايشة في نادي مارسيليا الفرنسي، ولكن الداخلية رفض، بعد ذلك تلقيت عرض من الزمالك وأبلغتهم برغبتي في العودة، ثم رحلت ولا أعلم أسباب رحيلي حتى الآن".

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واستطرد: "إذا عرض الأهلي والزمالك ضمي سأختار النادي الذي لن ينطفئ فيه بريقي مرة أخرى، خضت تجربة مع الزمالك جيدة وناجحة وحققت بطولتين، ولكن في الوقت الحالي سأختار الأهلي لأظهر بشكل جيد".وأكد: "لا توجد مفاوضات رسمية حدثت من جانب الأهلي، مجرد أحاديث ولا يوجد شيء رسمي ، أنا زملكاوي وعندما يواجه الأهلي الزمالك أشجع الثاني".