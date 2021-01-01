ميدو: الزمالك الوحيد الذي تمر عليه كبوات كثيرة .. وعودة كارتيرون غير منطقية

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صورة الخبر: أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق
أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق


قال أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، إن عودة باتريس كارتيرون للإدارة الفنية للفارس الأبيض، بعد رحيله في سبتمبر الماضي غير منطقية، مشيرا إلى أنه من الصعب النظر فى وجه المدرب بعد الرحيل بطريقة غير لائقة عن النادي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامج "أوضة اللبس": "من الصعب أن أنظر إلى وجه مدير فني رحل عن الفريق قبل نهائي إفريقيا بيومين، هذا أمر صعب جدًا".

وأضاف: "تحدثت مع طارق حامد ومحمود شيكابالا وإمام عاشور، كانوا مصدومين برحيل كارتيرون عن الزمالك لأنهم كانوا يحبونه جدًا، وهو ذكي جدًا في التعامل مع اللاعبين، وتعرضوا لهزة برحيله عن الفريق".

واختتم ميدو: "الموقف الحالي للزمالك عشته 4 أو 5 مرات، ونحن النادي الوحيد الذي نعيش هذا الأمر كثيرًا".

المصدر: elbalad

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