الحكومة: زيادة فى عدد الإصابات بكورونا



زيادة فى عدد الإصابات بكورونا زيادة فى عدد الإصابات بكورونا



رد المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، على " زيادة الإصابات بكورونا أمس.

وقال الوضع حتى الآن مطمئن، ولكن هناك زيادة فى بعض المحافظات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة قامت بتطعيم عدد من المواطنين، وحملة التطعيمات بدأت من يوم السبت الماضي، و هناك تطعيمات تكفى لـ كل من سجل.



ولفت إلى أنه خلال هذا الشهر سيتم استقبال ملايين الجرعات، واللقاحات ستكون متوفرة بأعداد كبيرة.

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وأشار إلى أن هناك 40 مكان يوفر اللقاح للمواطنين، وهناك 250 ألف سجلوا للحصول على لقاح كورونا.وأوضح أنه كان يتوقع أن يكون التسجيل أكثر لكن هناك توقعات بزيادة أعداد المواطنين الذين يسجلون.