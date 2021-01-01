رد المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، على " زيادة الإصابات بكورونا أمس.
وقال الوضع حتى الآن مطمئن، ولكن هناك زيادة فى بعض المحافظات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة قامت بتطعيم عدد من المواطنين، وحملة التطعيمات بدأت من يوم السبت الماضي، و هناك تطعيمات تكفى لـ كل من سجل.
ولفت إلى أنه خلال هذا الشهر سيتم استقبال ملايين الجرعات، واللقاحات ستكون متوفرة بأعداد كبيرة.
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التعليقات على الحكومة: زيادة فى عدد الإصابات بكورونا
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