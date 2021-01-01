وصلو للكنز .. ضبط ٣ اشخاص ينقبون عن الاثار اسفل منزل بالمنيا

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اثار


واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار .

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (3 أشخاص ، مقيمين بمحافظة المنيا) بالحفر خلسة بمسكن أحدهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام و مشاركة مديرية أمن المنيا ، تم إستهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطهم والعثور على (حفر مربع الشكل – تشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر –45 قطعة يشتبه فى آثريتها).

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها والتربح من بيعها .

وبعرض المضبوطات على مفتشى آثار منطقة المنيا .. أكدوا آثريتها جميعًا وأنها ترجع للعصر الفرعونى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: elbalad

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