وصلو للكنز .. ضبط ٣ اشخاص ينقبون عن الاثار اسفل منزل بالمنيا



اثار اثار



واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار .



أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (3 أشخاص ، مقيمين بمحافظة المنيا) بالحفر خلسة بمسكن أحدهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام و مشاركة مديرية أمن المنيا ، تم إستهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطهم والعثور على (حفر مربع الشكل – تشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر –45 قطعة يشتبه فى آثريتها).

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بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها والتربح من بيعها .وبعرض المضبوطات على مفتشى آثار منطقة المنيا .. أكدوا آثريتها جميعًا وأنها ترجع للعصر الفرعونى .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.