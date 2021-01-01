قتلت 140 ألف شخص في دقائق.. أمير سعودي يشن هجوماً لاذعاً على أمريكا



أمير سعودي يشن هجوماً لاذعاً على أمريكا أمير سعودي يشن هجوماً لاذعاً على أمريكا

شن الأمير عبد الرحمن بن مساعد، احد افراد الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، هجوما لاذعا علي الولايات المتحدة الأمريكية حيث أكد أن الولايات المتحدة لديها سجل أسود في حقوق الإنسان.



وأضاف في تصريحات متلفزة خلال حديثه اليوم (الأربعاء) عبر برنامج الموقف على القناة السعودية : وبالتالي ليس لديها الحق في إعطاء المحاضرات للآخرين في هذا الجانب.



وأشار الأمير السعودي الي الجريمة التي ارتكبتها واشنطن بحق هيروشيما ونحازاكي حيث قال : أمريكا قتلت 140 ألف شخص خلال دقائق بعد إسقاطها قنبلة نووية على هيروشيما اليابانية، وممارساتها معروفة للجميع في سجن أبوغريب بالعراق وسجن جوانتنامو، إضافة إلى ممارسات الشرطة ضد الأمريكيين من أصل أفريقي.

قد يعجبك أيضا...

ونوه إلى أن التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الأمريكيين حول إعادة تقييم العلاقة مع المملكة هدفها دغدغة مشاعر الناخبين فقط، لأن العلاقات تقوم على المصالح المشتركة، ويدرك مسؤولوها حجم وثقل ومكانة المملكة على مستوى العالم.