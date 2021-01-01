في تصنيف بريطاني... جامعة الأسكندرية في المرتبة 251–300 عالميًا

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كشف د. عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الأسكندرية عن نتيجة تصنيف الجامعات البريطاني "تايمز" للتعليم العالي (THE) ، والخاص بتصنيف الجامعات بدول الاقتصاديات الناشئة، حيث جاءت جامعة الأسكندرية في المرتبة 251 – 300 عالميًا



وأضاف د. قنصوة أن تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي للاقتصاديات الناشئة يستخدم 13 مؤشر أداء مرتبط بالتدريس والبحث ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية والتي توفر المقارنات الأكثر شمولًا وتوازنًا بين الجامعات.



وأشار إلى أنه تم تجميع مؤشرات الأداء في خمس مجالات: التدريس (بيئة التعلم)؛ البحث (الحجم والدخل والسمعة)؛ الاستشهادات (تأثير البحث)؛ النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة).

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وقد تم إجراء استطلاع للسمعة الأكاديمية خلال الفترة بين نوفمبر 2019 وفبراير 2020. وتم دراسة تأثير البحث من خلال تسجيل متوسط عدد المرات التي يستشهد فيها علماء العالم بأبحاث الجامعة من خلال فحص البيانات الببليومترية لأكثر من 86 مليون استشهاد من 13.6 مليون بحث في أكثر من 24000 مجلة أكاديمية مفهرسة والمؤتمرات والكتب وفصول الكتب المنشورة بواسطة قاعدة بيانات Elsevier's Scopus على مدى خمس سنوات.ونوه د. قنصوة أن جامعات العالم لا تدرج في هذا التصنيف إذا لم تكن تدرس للطلاب وتعتمد فقط على البحث العلمي، وإن كان ناتجها البحثي أقل من 1000 مقال خلال الفترة 2015 - 2019 (و 150 بحث في العام على الأقل). كما تستبعد أيضًا الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80 % أو أكثر من مخرجاتها البحثية يقع في أحد التخصصات فقط والبالغ عددها 11 تخصص بحثي.وأوصى رئيس جامعة الأسكندرية أنه من الضروري زيادة التعاون الأكاديمي المرتبط بالصناعة والجهات المستفيدة من أبحاث أعضاء هيئة التدريس، وحث أعضاء هيئة التدريس على ضرورة اشتراك خبراء من الصناعة في هيئة الإشراف الأكاديمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه ووضع نقاط بحثية تساعد في نقل المعرفة وارتباط البحث العلمي بالقطاعات الصناعية والتنموية بكافة قطاعات الدولة، وبالتال زيادة الموارد الذاتية للجامعة.