جامعة الجلالة : سنستقبل الطلاب ببرامج عالمية جديدة العام الدراسي المقبل

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قال الدكتور الدكتور طارق أبو المعاطى نائب رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن إقامة ملتقى التعليم العالي وسط اجواء كورونا يعد تحديا كبيرا وخاصة وأنهم كانوا قادرين على الالتزام والتنظيم بشكل جيد وراقي ليثبت اننا قادرون على تحقيق اهدافنا وسط كورونا.



وأضاف "أبو المعاطي"، لموقع "صدى البلد" إن الجامعات الأهلية تعد جميعها منظومة واحدة منها الجلالة وجامعة الملك سلمان والمنصورة الجديدة، مشيرأ إلى أن الجميع يعمل بنفس الفكر واللوائح حيث أنه متشابهة بشكل كبير فكل جامعة تتميز ببعض البرامج الخاصة بها، مشيرا إلى انه ضمن الشروط الموجودة في قرار رئيس الجمهورية للإنشاء بعمل هذه الجامعات توأمة مع جامعات أجنبية ذات قيمة عالية.



وأكد أن مجلس جامعة الجلالة وافق على التعاون مع جامعة اريزونا في أميركا والتي هي ضمن افضل 200 جامعة على مستوى العالم وسنقبل طلابا في البرامج كمرحلة أولى وسيحصل هؤلاء على شهادة معتمدة من جامعة الجلالة والمجلس الأعلى للجامعات وشهادة من الجامعة الاجنبية.



وأوضح أن جميع الطلاب واولياء الأمور يبحثون عن ما يقدم تعليم جيد متطور يرقى إلى المستوى العالمي ولكن داخل مصر وبمصروفات مناسبة وخاصة أن هذه الجامعات لا تهدف للربح فجميع هذه المصروفات تعود لتضخ مرة أخرى في الجامعة لذا ذلك كان السبب الرئيسي لوجود إقبال من العام الأول لها.

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وأشار إلى ان أمس هو أول مشاركة للجامعة في ملتقى التعليم العالي ولكن هناك إقبال كبير من الطلاب للتعرف عليها وسيتم فتح برامج أكثر بالعام الدراسي الجديد ومنها برامج دولية كما أن السكن الجامعي سيزيد من استيعاب الطلاب المغتربين وسيكون هناك تطور ملحوظ مع بداية كل فصل دراسي وليس كل عام.