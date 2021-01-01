فتح باب التحويل لبرنامج الميكاترونكس بـ هندسة المطرية جامعة حلوان



هندسة المطرية جامعة حلوان هندسة المطرية جامعة حلوان



أعلنت كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، فتح باب التحويل إلى برنامج الميكاترونكس، من جميع أقسام وبرامج الكلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، وذلك حتى 23 مارس 2021، وتتم الدراسة في البرنامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية.



وأكد الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج الأكاديمية الحديثة وخاصةً التي تساهم في ربط العلم بالصناعة وسوق العمل، وهو ما يساهم بدوره في تحقيق رؤية الدولة، وتعظيم الإنتاج المحلي.



فيما أوضح الدكتور محمد حسنين ربيع أن البرنامج يتميز بكونه البرنامج الأول في الجامعات الحكومية في مجال الميكاترونكس بالسيارات، كما تركز الدراسة على التصميمات الحديثة في السيارات ( السيارات الكهربائية والمهجنة)، كما يتضمن البرنامج نظم التحكم والإلكترونيات والاتصالات المستخدمة في السيارات الذكية ، بالإضافة إلى توفير التدريب الميداني خارج مصر في دول اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا، بجانب المشاركة في المسابقات الدولية في مجال تصميم السيارات الكهربائية والمهجنة ، وإمكانية الانتهاء من البرنامج الدراسي الواحد خلال أربع سنوات بواقع 160 ساعة معتمدة ، ويقوم بتدريس البرنامج نخبة من الأساتذة في مجال هندسة السيارات والإتصالات والإلكترونيات والقوى الميكانيكية والتصميم الميكانيكي من كليات الهندسة المختلفة .

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ويمكن التواصل مع إدارة البرنامج من خلال البريد الإلكتروني :automotive.mechatronics@m-eng.helwan.edu.eg