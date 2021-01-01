آثار القاهرة : انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب هذه الفرق



كلية الآثار بجامعة القاهرة كلية الآثار بجامعة القاهرة



انطلقت اليوم بكلية الآثار بجامعة القاهرة آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعديد من طلاب مراحل البكالوريوس والدراسات العليا ، وسط إجراءات احترازية مشددة ، حيث انتهى طلاب الفرق الآتية من الامتحانات .



- الفرقة الأولى بكالوريوس عام ، حيث تم إجراء الامتحانات لهم من الساعة 9 وحتى الساعة 10 صباحا ، كما انتهت طلاب الفرقة الثالثة قسم الآثار المصرية واليونانية من الامتحانات .



إضافة إلى قسم ترميم الاثار شعبة الترميم العضوي ، والذي جرى للطلاب من الساعة 11 الي الساعة 12 ظهرا .

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وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا ، فقد تم الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالبرامج الآتية :-- برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية .- برنامج دكتوراه الآثار الإسلامية .- برنامج دكتوراه الآثار اليونانية .- برنامج دكتوراه ترميم الاثار .- برنامج دكتوراه ترميم معماري .وقد أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إلى أن جميع الامتحانات كانت بنظام "البابل شيت" ، كما تم تصحيح أوراق الامتحانات ، ورصد النتائج بكنترول الفرقة الأولى و الثالثة و كونترول الدراسات العليا عقب انتهاء الامتحانات مباشرة .وأكد على مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد الاجتماعي والدخول إلى المباني من بوابات التعقيم وقياس الحرارة وعدم السماح بالدخول إلى المباني إلا بالكمامات ومنع التجمعات الطلابية ، ولم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا .