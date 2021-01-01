كلية الآثار بجامعة القاهرة
انطلقت اليوم بكلية الآثار بجامعة القاهرة آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعديد من طلاب مراحل البكالوريوس والدراسات العليا ، وسط إجراءات احترازية مشددة ، حيث انتهى طلاب الفرق الآتية من الامتحانات .
- الفرقة الأولى بكالوريوس عام ، حيث تم إجراء الامتحانات لهم من الساعة 9 وحتى الساعة 10 صباحا ، كما انتهت طلاب الفرقة الثالثة قسم الآثار المصرية واليونانية من الامتحانات .
إضافة إلى قسم ترميم الاثار شعبة الترميم العضوي ، والذي جرى للطلاب من الساعة 11 الي الساعة 12 ظهرا .
وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا ، فقد تم الانتهاء من الامتحانات الخاصة بالبرامج الآتية :-
- برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية .
- برنامج دكتوراه الآثار الإسلامية .
- برنامج دكتوراه الآثار اليونانية .
- برنامج دكتوراه ترميم الاثار .
- برنامج دكتوراه ترميم معماري .
وقد أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إلى أن جميع الامتحانات كانت بنظام "البابل شيت" ، كما تم تصحيح أوراق الامتحانات ، ورصد النتائج بكنترول الفرقة الأولى و الثالثة و كونترول الدراسات العليا عقب انتهاء الامتحانات مباشرة .
وأكد على مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد الاجتماعي والدخول إلى المباني من بوابات التعقيم وقياس الحرارة وعدم السماح بالدخول إلى المباني إلا بالكمامات ومنع التجمعات الطلابية ، ولم يتم رصد أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا .
التعليقات على آثار القاهرة : انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب هذه الفرق
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