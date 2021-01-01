هل يجوز "ذكر الله" أثناء تصفح الموبايل أو اللعب؟.. أمين الفتوى يجيب

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صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر من إحدى المتابعات تقول فيه: هل يجوز ذكر الله تعالى أثناء تصفح الموبايل أو لعب بعض الألعاب عليه؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إن ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأمور يجوز أن يقوم بها الإنسان في أي وقت، فالله سبحانه يقول: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا" وقال: " فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ"، مؤكدًا أن الذكر يجوز أثناء تصفح الموبايل وأثناء اللعب، لكن بالطبع أعلى درجات الثواب والأجر عندما يكون الإنسان منشغلًا بعبادة الذكر فقط.

وأوضح شلبي أنه في حال كان تصفح الموبايل يجعل الإنسان لا يعرف ماذا يقول فوقتها يصبح هذا خطأ، لكن إن كان يتصفح الموبايل أو يلعب وكان هناك نوع من التركيز للذكر فيجوز ذلك.

المصدر: مصراوي

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