مكياج لا يناسب البشرة الحساسة.. كريم الأساس الغني بالزيوت الأبرز



مكياج لا يناسب البشرة الحساسة مكياج لا يناسب البشرة الحساسة

يبدو العثور على منتجات المكياج المثالية بمثابة مهمة صعبة للغاية بالنسبة للكثير من الفتيات، فهناك العديد من العلامات التجارية للمكياج في السوق، وكلها تدعي أن لها فوائد مختلفة، بعضها نظيف، والبعض الآخر من المفترض أن يساعد في علاج حب الشباب، وبعضها يرطب البشرة، بينما يترك البعض الآخر الوجه خالي من اللمعان.



ويبدو أنه يتعين عليك تجربة كل منتج من منتجات المكياج لمعرفة ما إذا كانت ستعجبك حقًا، ولكن إذا كانت بشرتك حساسة، فقد لا يكون هذا خيارًا جيدًا، فيجب على الكثير من الأشخاص ذوي البشرة الحساسة توخي الحذر الشديد بشأن المنتجات التي يستخدمونها.



ومن الصعب في هذه الأيام معرفة ما هي خطوط المكياج الجيدة على البشرة، وأيها سيترك الوجه مع ظهور بقع جديدة أو بقع حمراء ويصيبها بالجفاف، هل تساءلت يومًا عن مكونات المكياج التي يجب عليك تجنبها؟ أو ما هو البرايمر الذي يجب استخدامه، وما هو الكونسيلر الذي يجب تجنبه؟

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إذا كنتِ من أصحاب البشرة الحساسة لا تخاطرين بتجربة أنواع مكياج لمجرد إعجابك بها، ويوضح التقرير التالى من موقع "the list" مستحضرات التجميل والمكياج الذي يجب ألا تستخدميه أبدًا إذا كانت بشرتك حساسة:إذا كنتِ معرضة لحب الشباب فتجنبي هذه الأنواع من كريم الأساس:إذا كنتِ تعانين من حب الشباب، فمن المحتمل أنك تتطلعين إلى التخلص منه، ولكن قد تلحقين المزيد من الضرر ببشرتك إذا كنتِ تستخدمين منتجات خاطئة.فإن كريم الأساس الذي يحتوي على الزيت كمكون رئيسي يمكن أن يسد مسام بشرتك، ويمكن أن يسبب في الواقع المزيد من الحبوب، لأنه لا يعطي بشرتك فرصة للتنفس، لذا فلن يتحسن حب الشباب لديك، وبدلاً من ذلك، اختارى كريم أساس مثل كريم جل، يحتوى على عامل حماية من الشمس 30، وهو ضرورى لجميع أنواع البشرة أيضًا وليس الحساسة فقط.تجنبي المكياج مع أى نوع من الروائح المضافة:نحن نحب أي شيء تفوح منه رائحة طيبة، ولكن أى نوع من الروائح الاصطناعية التي تختبئ في مكياجك قد يكون له تأثيرًا كبيرًا على بشرتك إذا كانت حساسة.تحتوى العطور المصنوعة في المختبر على مواد كيميائية "تثبت" الرائحة، مما يسمح لمنتج المكياج الخاص بك يتمتع برائحة طيبة لفترة طويلة من الزمن، لهذا السبب، غالبًا ما تحتوي المنتجات التي تحتوي على أفضل الروائح على بعض المواد الكيميائية مثل الكبريتات والكبريتيدات، لذلك من المحتمل أن تتفاعل بشرتك الحساسة مع المواد الكيميائية المذكورة.لذا، حتى لو كان منتج المكياج المفضل لديك رائحته رائعة، فمن المحتمل وجود بعض المكونات التي تتسبب في تفاعل بشرتك الحساسة.تجنبى المواد التي تسد المسام:لم يكن استخدام البرايمر من الخطوات المهمة لدى الفتيات منذ وقت طويل، وكانت مساحيق التجميل الخاصة بنا جافة تمامًا، لكن لحسن الحظ، تطور استخدام المكياج، وأصبح هناك العديد من المنتجات التي تضمن الحصول على مكياج مثالي، لكن في نفس الوقت فإن المهيجات التي تتسبب في تفاعل بشرتك الحساسة قد تكون مختبئة في البرايمر، وهو المنتج الذي تستخدميه كثيرًا كل يوم.ومثل بعض كريمات الأساس، يمكن أن يسد البرايمر الذى يحتوى على مكونات كيميائية مسامك، مما يجعل من المستحيل على بشرتك التنفس والتخلص من أي أوساخ أو زيوت.- تجنبى كريم الأساس بمادة البارابين:هناك مواد حافظة مستخدمة في منتجات المكياج تبدأ بالميثيل والبوتيل والبروبيل في قائمة المكونات. كل هذه الأشياء تندرج تحت المظلة المعروفة باسم البارابين، وهي ممنوعة تمامًا.البارابين موجود في كل شيء بداية من مكياج العيون، وكريم الأساس، والبرونزر، وأحمر الشفاه، والبارابين لا يعتبر معطلاً للهرمونات فحسب، بل أنه معروف بتسببه في عدد كبير من المشاكل، حيث يمكن أن يتسبب البارابين الموجود في المكياج في التهاب الجلد وتهيجه، لذا ابحثِ عن منتجات المكياج المدرجة على أنها خالية من البارابين، وفي غضون ذلك، اختبرى منتجاتك الحالية على الفور لمعرفة المكياج المحدد الذي يسبب ردود فعل بشرتك.كيف تفعلين هذا؟ استخدمى القليل من المنتج المذكور على مساحة صغيرة من بشرتك، مثل الجزء الداخلي من ذراعك، ولاحظى ما إذا كان جلدك يتفاعل، وإذا كان الأمر كذلك، فتخلصى من هذا المنتج على الفور.