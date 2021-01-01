6 أخطاء شائعة عند تخزين الملابس تجنبيها.. الهدوم الصوف ما بتتعلقش



أخطاء شائعة عند تخزين الملابس أخطاء شائعة عند تخزين الملابس

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تخزين الملابس ربما فى بداية كل موسم، واستبدال الملابس الصيفية بالشتوية أو العكس، كذلك تلجأ العروس التى تقوم بشراء جهازها لتخزين الملابس حتى موعد الزفاف، إلا أنه فى بعض الأحيان قد تفاجأ بأن هذه الملابس قد أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب سوء التخزين.



يجب على كل شخص تخزين الملابس بطريقة صحيحة وإتباع الخطوات اللازمة لذلك، وتجنب ارتكاب الأخطاء فى تخزين الملابس حتى لا يتم تدمير القطع المفضلة والغالية بسبب ذلك، وفى التقرير التالى يوضح موقع "برايت سايد" بعض الأخطاء الشائعة التى يجب تجنبها للحفاظ على ملابسك جيدة وجديدة:



1. تخزين الملابس الموسمية بشكل غير صحيح:

قبل وضع ملابسك للتخزين الموسمي، نظفى جميع ملابسك الخارجية بالتنظيف الجاف، ولا تضعى ملابس غير نظيفة في خزانة الملابس، فقد يفقد المعطف الفرو الخاص بك على سبيل المثال لمعانه الأصلي، وقد تصبح الملابس الجلدية أقل لمعانًا ومرونة، شيء آخر يجب ألا تنسى القيام به، وهو وضع بعض "نفتلين" مع ملابسك.

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2. تخزين الملابس الصوفية بشكل غير صحيح:لا ينبغي تخزين الملابس الصوفية على شماعات، فهذا يجعلها تفقد شكلها وتصبح فضفاضة، ولذلك فإن الأرفف مثالية لتخزين السترات الصوفية الناعمة، فقط اطوى البلوزات الصوفية واحتفظى بها على رف منفصل، وإذا وضعتى شيئًا فوقه، فسوف تكسر شكله لذلك كونى حريصة.3. استخدام الرف بدلاً من الشماعات والعكس:يجب تخزين البلوزات والقمصان والفساتين المصنوعة من القماش الرقيق على شماعات تتناسب مع أحجامها، ومن الأفضل تخزين الملابس الصوفية والناعمة على الرفوف لتجنب شدها.4. تخزين عدة قطع من الملابس على شماعات:ربما تكون أسوأ فكرة يمكن أن تخطر ببالك هي وضع عدة أشياء على شماعة واحدة، فلن تحصلى على مساحة أكبر في خزانة الملابس، لكنك بالتأكيد ستفسدين الملابس الموجودة تحتها، لذلك لا تضعين عدة قطع من الملابس على شماعة واحدة، إلا إذا كانت للشماعة عدة مستويات.5. حفظ الفساتين الطويلة على شماعات:من الأفضل تخزين الفساتين والجيب الطويلة بطريقة تساعد على إبعادها عن لمس الأرض فى خزانة ملابسك، فبهذه الطريقة، لن تضطر إلى تسويتها وكيها كثيرًا، ولكن إذا قمتى بتعليقها على شماعة ووصلت لأرض الدولاب ربما تسببين فى فساد أقمشتها.6. استخدام الشماعات الخطأ:احرصي على شراء الكثير من الشماعات، فإذا كان لديك 5 شماعات و10 قطع من الملابس، فهذا يعني أنك تواجهين مشكلة، فلا يجب عليك وضع عدة قطع من الملابس فوق بعضها، فعندما يكون هناك 5-7 عناصر فوق بعضها البعض، فإن الملابس لا "تتنفس" وتصبح مضغوطة، ويفضل اختيار الشماعات حسب مقاسات الملابس.كما يجب اختيار الشماعات وفقًا لنوع ووزن الملابس، فلا تضعين معاطف الفرو الثقيلة والسترات الجلدية على شماعات صغيرة ورفيعة، ولا ينبغي أن توضع الفساتين المصنوعة من القماش الرقيق على علاقات خشبية قديمة قد تمزق القماش.