العناية ببشرة رضيعك تبدأ من الاستحمام.. الماء الدافئ ولوشن الأطفال الأهم



العناية ببشرة رضيعك العناية ببشرة رضيعك



لكل طفل بشرة مختلفة، وتختلق طرق العناية ببشرة الأطفال الصغار عن طرق العناية بالبشرة للكبار، حيث يحتاجون لعناية خاصة، ولحسن الحظ، هناك بعض الخطوات والأساسيات البسيطة عند التعامل مع بشرة طفلك يسهل إتقانها في الوقت المناسب.



فى التقرير التالى يوضح موقع "explore parents" كيفية العناية ببشرة المولود الجديد وحمايته لاحقًا من الانزعاج والطفح الجلدي والأمراض الجلدية :



- العناية بالبشرة للأطفال ووقت الاستحمام :

يحتاج الأطفال إلى حمامين إلى ثلاثة حمامات في الأسبوع في ماء دافئ وليس ساخنًا ليظلوا نظيفين، وتتمثل الخطوة الأولى لحمام الطفل في العثور على درجة الحرارة المثالية ثم ملء حوض الاستحمام بما لا يزيد عن 2 إلى 3 بوصات من الماء، لمنع طفلك من الإصابة بالبرد أثناء الاستحمام، ثم اسكبي بانتظام أكواب من الماء على اكتافه.

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اغمسي منشفة في الماء والصابون واستخدميها لغسل فروة رأس طفلك بلطف بشامبو الأطفال أيضًا، ولتنظيف وجههم، بللي كرة قطنية وامسحي برفق.لرفع طفلك من الحوض، ضعي إحدى يديك على رقبته لدعم رأسه والأخرى تدعم مؤخرته، مع وضع أصابعك حول أحد فخذيه، ثم لفيه بمنشفة، وبمجرد أن يجف، ضعي لوشن الأطفال على الفور لحبس الرطوبة ومنع جفاف الجلد.- العناية بالبشرة للأطفال والحفاضات :هناك الكثير من الأشياء التي عليك القيام بها لطفلك الصغير عندما يكون رضيعًا، بما في ذلك تغيير الكثير والكثير من الحفاضات، ومن المهم تغيير حفاضات طفلك بشكل متكرر، ومسح البشرة برفق ولكن بشكل كامل في كل مرة باستخدام مناديل الأطفال المبللة.بعدها ضعي كريم الحفاضات أو ضعي الماء الدافئ من زجاجة بخاخة على مؤخرة طفلك وجففيه برفق، وانتظري بضع لحظات حتى تجف في الهواء حتى لا تؤدي الرطوبة إلى ظهور طفح جلدي مزعج من الحفاض، وتأكدى أيضًا من شراء حفاضات خالية من العطور بحجم يتناسب بشكل مريح مع طفلك.- العناية بالبشرة ومنتجات الأطفال:من الأفضل استخدام منتجات العناية بالبشرة المصممة خصيصًا للأطفال، مثل الشامبو الخالي من العطور والخالي من الدموع وجل الاستحمام والمستحضرات،و مع كل منتج تستخدمينه، كونى متيقظًة لرد فعل طفلك في حالة إصابته بالحساسية.من المهم أيضًا الحفاظ على رطوبة بشرة المولود الجديد، لذلك احرصي دائمًا على توفير الكثير من المستحضرات، وتعتبر المراهم، ذات القوام السميك، أفضل في الحفاظ على بشرة طفلك ناعمة.تجنبى الصابون المعطر والمضاد للبكتيريا ومزيل العرق أيضًا، فقد يكون قاسيًا جدًا على طفلك الرضيع، وصابون الأطفال هو الأفضل لطفلك.- العناية ببشرة الأطفال والطقس:بشكل عام، يجب إبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، عن الشمس، ولكن يمكنك وضع واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 15 على مناطق صغيرة من الجسم، مثل الوجه، للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر وما فوق للأطفال الأكبر سنًا.ومع وجود غدد عرقية غير مكتملة النمو، يكون الأطفال أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالطفح الجلدي الحراري، ولمنع ذلك، يفضل ارتداء ملابس فضفاضة وقبعة للوقاية من أشعة الشمس.وفي فصل الشتاء، يمكن أن يضر الطقس الجاف بشرة طفلك، لذا ضعى في اعتبارك استخدام مرطب للحفاظ على رطوبة جسمة، واعطِى طفلك أيضًا الكثير من الماء ليبقى رطبًا خلال الأشهر الباردة والجافة.