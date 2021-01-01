يسود مبدأ الراحة فى الموضة النسائية فى ربيع وصيف 2021، إذ تشهد الموضة هذا العام انتشار الأزياء المريحة الواسعة، المستوحاة من ملابس المنزل والأزياء الرياضية.
وكشفت خبيرة موضة ألمانية، ريتشى كاركوفسكى، أن هذا الموسم تسود فيه الإطلالة المريحة، متمثلة من الملابس ذات المقاسات الكبيرة "الأوفر سايز" والسراويل الرياضية، وفقا لموقع العين الإماراتى.
وفى هذا السياق أشارت خبيرة الموضة الألمانية ماريا هانز إلى أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا لسروال "البيبر باج"، موضحة أنه عبارة عن سروال يتميز بقصة واسعة يتم ربطه من الوسط.
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التعليقات على الإطلالات المريحة تسود أزياء ربيع وصيف 2021.. صور
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