الإطلالات المريحة تسود أزياء ربيع وصيف 2021.. صور



أزياء ربيع وصيف 2021 أزياء ربيع وصيف 2021

يسود مبدأ الراحة فى الموضة النسائية فى ربيع وصيف 2021، إذ تشهد الموضة هذا العام انتشار الأزياء المريحة الواسعة، المستوحاة من ملابس المنزل والأزياء الرياضية.



وكشفت خبيرة موضة ألمانية، ريتشى كاركوفسكى، أن هذا الموسم تسود فيه الإطلالة المريحة، متمثلة من الملابس ذات المقاسات الكبيرة "الأوفر سايز" والسراويل الرياضية، وفقا لموقع العين الإماراتى.



وفى هذا السياق أشارت خبيرة الموضة الألمانية ماريا هانز إلى أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا لسروال "البيبر باج"، موضحة أنه عبارة عن سروال يتميز بقصة واسعة يتم ربطه من الوسط.

سروال "البيبر باج" يمكن تنسيقه بأكثر من مظهر، حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع بليزر وبلوزة أنيقة وحذاء بكعب عال، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع تى شيرت وحذاء رياضى.فيما حجز الفستان الأبيض الطويل مكانه فى تصميمات أزياء 2021، ويمتاز أيضا بقصة واسعة ليمنح المرأة إحساسا بالراحة فى ليالى الصيف الطويلة.وتشهد التنورة القصيرة رواجا كبيرا هذا الموسم، وهى تطل بقصة قصيرة تمنح إطلالة أنيقة للمرأة.وبالنسبة للألوان الرائجة هذا الصيف فإن الموضة تشهد اكتساح درجات الباستيل الناعمة والدرجات الطبيعية من البيج إلى البنى، كما تتميز موضة 2021 بنقشة الزهور.







