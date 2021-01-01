طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل فى خطوات سهلة



صينية الكوسة بالبشاميل صينية الكوسة بالبشاميل

تتمتع الكوسة بفوائد متعددة فهي من الخضراوات الغنية بفيتامين أ و ج الذي يجعلها مفيدة للشعر والبشرة، بالإضافة إلى أن لها مذاقا شهيا يجعلها اختيارا مثاليا لست البيت، وتتعدد أشكال الكوسة ما بين المطبوخة والمحشية، لكن يبحث البعض عن طرق غير تقليدية للطهى، لتكون جذابة لأفراد الأسرة خاصة الأطفال. وفي هذا التقرير نقدم طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل اللذيذة والتى يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض، وأى نوع من أنواع البروتين .



مكونات صينية الكوسة بالبشاميل

كيلو كوسة



1/2 لحم مفروم

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4 معالق دقيقزبدة وسمنبصلة متوسطة مبشورة3 فصوص ثوم مهروس2 ثمرة فلفل مقطعة مكعبات3 أكواب لبنملح وفلفل وكمون وثوم بودرطريقة تحضير صينية الكوسة بالبشاميلفي حلة صغيرة ضعى قطع من الزبدة، حتى تذوب تماما وضيفي إليها اللحم المفروم والبصل المبشوروالفلفل الأخضر وفلفل أسود، واتركيها حتى تنضج تماما، ثم ضيفى الملح قبل رفعها من على النار.تقطع الكوسة بعد غسلها إلى قطع دائرية متوسطة السمك، و في مقلاة متوسطة ضعى مقدار من الزيت حتى يسخن تماما.أضيفي شرائح الكوسة مع التقليب يمكن إضافة الثوم المهروس والفلفل الأسود والكمون مع التقليب حتى تتشوح .في إناء متوسط، ابدأي في تحضير البشاميل، ضعى الزبدة حتى تذوب ضيفي الدقيق مع التقليب حتى يتحول لونه إلى اللون الذهبي، ضيفى اللبن مع التقليب مع إضافة الملح والفلفل والثوم البودر، يمكنك اختيار سمك البشاميل الذي تفضلينه، لكن من الأفضل أن يكون سائل إلى حد ما.في صينية الفرن ضعى مقدار من البشاميل في القاع، ثم طبقة من الكوسة، يليها اللحم المفروم ثم طبقة أخرى من الكوسة وأخيرا باقي مقدار البشاميل المتبقي .ادخلى الصينية فى فرن ساخن على درجة حرارة 180 واتركيها حتى يصبح لونها ذهبيا .تقدم الصينية ساخنة مع البروتين المفضل لك، ويمكن تقديمها أيضا الأرز الأبيض.