المؤشر ناسداك يقفز حوالى 4% بفعل مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا

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صورة الخبر: المؤشر ناسداك يقفز حوالى 4% بفعل مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا
المؤشر ناسداك يقفز حوالى 4% بفعل مكاسب قوية لأسهم التكنولوجيا

صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء وسجل المؤشر ناسداك مكاسب بحوالي 4% مستعيدا خسائره الكبيرة التي مني بها في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واقبال المستثمرين على شراء أسهم التكولنوجيا التي تراجعت بشدة في الأسابيع القليلة الماضية.

وقفز سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية حوالي 20% وهي أكبر قفزة في عام تقريبا، وسجلت أسهم أمازون دوت كوم ومايكرسوفت كورب أكبر مكاسبهما ليوم واحد في بضعة أسابيع. وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى قد عانت خسائر حادة في الأسابيع القلية الماضية إذ أثار ارتفاع عوائد السندات قلقا بشأن ارتفاع قيمتها.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.09% إلى 31832.08 نقطة بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا أثناء الجلسة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 1.42% إلى 3875.44 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 3.69% ليغلق عند 13073.83 نقطة، مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ الرابع من نوفمبر.

المصدر: اليوم السابع

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