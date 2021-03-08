الملا: قطاع البترول قادر على التوسع فى شراكات عالمية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن السبق الذى حققته الوزارة بإطلاق مشروع التطوير والتحديث وكذلك مشروع التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وما واكبهما من تطور كامل وتنامي فى الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أثمر عن تحقيق قصص نجاح واضحة فى كافة مناحى الصناعة البترولية.
وكذلك فى قطاع التعدين، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى مشروعات التحول الرقمى فى العمليات الإنتاجية استثماراً لتلك النجاحات التى تحققت ومنها التشغيل الفعلى لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج Egypt Upstream Gateway كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج فى مصر بمعايير عالمية في توقيت قياسى، وإطلاق أول تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذى يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التى تقدمها إلى جانب النجاحات التى تحققت من قبل مثل الإسراع بوضع المشروعات الجديدة على خريطة الإنتاج وإطلاق بوابة تواصل العاملين وغيرها من المشروعات التى كان لمواكبة التطور واستخدام تطبيقات التقنيات الحديثة دور بارز فيها.
وأضاف الملا خلال اجتماعه بوفد من شركة بيكر هيوز أن قطاع البترول لديه فرص استثمارية متميزة وأنه قادر على التوسع فى شراكاته مع الشركات العالمية من خلال العديد من المشروعات التى تعتمد على التكنولوجيات الجديدة في مجالات الإنتاج والتنمية وإعادة تقييم البيانات من خلال مشروعات المسح السيزمى واسترجاع غاز الشعلة وترشيد الاستهلاك وتدريب الكوادر على التقنيات الحديثة ومشروعات رفع كفاءة أعمال الأمن السلامة والصحة المهنية وغيرها من المشروعات المختلفة التى تؤمن بيئة العمل بما يحقق أهداف زيادة الإنتاج والحفاظ على العاملين والمنشآت والمعدات.
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