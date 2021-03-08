

الملا: قطاع البترول قادر على التوسع فى شراكات عالمية الملا: قطاع البترول قادر على التوسع فى شراكات عالمية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن السبق الذى حققته الوزارة بإطلاق مشروع التطوير والتحديث وكذلك مشروع التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وما واكبهما من تطور كامل وتنامي فى الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أثمر عن تحقيق قصص نجاح واضحة فى كافة مناحى الصناعة البترولية.



وكذلك فى قطاع التعدين، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى مشروعات التحول الرقمى فى العمليات الإنتاجية استثماراً لتلك النجاحات التى تحققت ومنها التشغيل الفعلى لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج Egypt Upstream Gateway كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج فى مصر بمعايير عالمية في توقيت قياسى، وإطلاق أول تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذى يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التى تقدمها إلى جانب النجاحات التى تحققت من قبل مثل الإسراع بوضع المشروعات الجديدة على خريطة الإنتاج وإطلاق بوابة تواصل العاملين وغيرها من المشروعات التى كان لمواكبة التطور واستخدام تطبيقات التقنيات الحديثة دور بارز فيها.



وأضاف الملا خلال اجتماعه بوفد من شركة بيكر هيوز أن قطاع البترول لديه فرص استثمارية متميزة وأنه قادر على التوسع فى شراكاته مع الشركات العالمية من خلال العديد من المشروعات التى تعتمد على التكنولوجيات الجديدة في مجالات الإنتاج والتنمية وإعادة تقييم البيانات من خلال مشروعات المسح السيزمى واسترجاع غاز الشعلة وترشيد الاستهلاك وتدريب الكوادر على التقنيات الحديثة ومشروعات رفع كفاءة أعمال الأمن السلامة والصحة المهنية وغيرها من المشروعات المختلفة التى تؤمن بيئة العمل بما يحقق أهداف زيادة الإنتاج والحفاظ على العاملين والمنشآت والمعدات.

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وقدم وفد شركة بيكر هيوز عرضاً توضيحياً لعدد من التطبيقات التكنولوجية الحديثة والحلول الرقمية التي تقدمها الشركة فى مجالات التسجيل الآلى لإنتاج الحقول واسترجاع غازات الشعلة وتوفير المواد الكيماوية وكذلك فى زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة ومشروعات الصيانة والإنشاءات وتدريب الكوادر البشرية، كما اتفق الجانبان على استكمال برنامج تدريب الكوادر البترولية فى شركة بيكرهيوز بعد التوقف الناجم عن جائحة كورونا، ضمن البرنامج المشترك الذى تنفذه الوزارة لرفع كفاءة العاملين وصقل خبراتهم بالتعاون مع الشركات البترولية العالمية العاملة بمصر.حضر الاجتماع الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وضم وفد بيكر هيوز كلاً من زاهر ابراهيم نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا وتركيا والهند وأيمن خطاب الرئيس العالمى لقطاع التحكم بالضغط السطحى لحقول البترول وأديب الزغبى رئيس القطاع المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والهند وتمير ناصر المدير عام لفرعى الشركة فى مصر والسودان.فيما أشاد زاهر بقصص النجاح التى حققتها وزارة البترول خلال الفترة الماضية في قطاعى البترول والغاز والتعدين والتطبيق المتميز لبرامج الإصلاح الاقتصادى الذى حاز ثقة الشركات والمؤسسات الدولية، كما أشاد بالخطوات التى اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية وفتحها آفاق أكبر للاستثمار جذب شركات ذات ثقل عالمى وملاءات مالية كبيرة وتكنولوجيات متقدمة مثل إكسون موبيل وشيفرون بالإضافة إلى كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر، مضيفاً أن خبرات بيكر هيوز فى التعامل مع عدد من شركات قطاع البترول المصرى فى مقدمتها جاسكو وبتروجت وويبكو مكنها من متابعة ما يقوم به قطاع البترول من إصلاحات حقيقية وقوية عن قرب ودفعها لعرض ما يمكنها تقديمه من حلول مبتكرة ضمن مشروع التحول الرقمى الذى تنفذه الوزارة.