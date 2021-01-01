يلعب فيتامين ب12 عددًا من الأدوار المحورية فى الجسم، وهى مسئول عن عدد من العمليات المتعلقة بالصحة الجسدية والعقلية، وقد يؤدى نقص هذا الفيتامين إلى خطر الإصابة بمرض فقر الدم الخبيث، حيث إن هناك 6 علامات تدل على نقص فيتامين ب12 والتى تنذر بإمكانية الإصابة بفقر الدم الخبيث، وفقًا لموقع "إكسبريس".
ويعتبر فقر الدم الخبيث هو أحد أمراض المناعة الذاتية وتتسبب فيه الأجسام المضادة بجهاز المناعة التى تهاجم أنسجة الجسم ما يترتب عليه الإصابة بالتهاب فى بطانة المعدة، حيث تتضرر خلايا المعدة كثيرًا من مرض فقر الدم الخبيث وتمنع البروتين المعروف باسم العامل الداخلى من امتصاص فيتامين ب12 من الطعام عند وصوله إلى المعدة والذى يتم حمله عبر جدار الأمعاء إلى الدم.
فيما يلى.. 6 أعراض تدل على الإصابة بفقر الدم الخبيث:
1- الشعور بالتعب الشديد.
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التعليقات على أعراض "فقر الدم الخبيث".. أبرزها التهاب الفم وضيق التنفس
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