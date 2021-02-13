المربع نت – وأخيراً وصلت أول دفعة من تويوتا كامري 2021 فيس ليفت إلى السعودية في صور حصرية حصلنا عليها في المربع نت.
وكما نرى فإن تغييرات الشكل طفيفة للغاية، حيث اقتصرت تحديثات الموديل على ما يلي:
شبك أسود لامع
صدام معدل
مصابيح أمامية LED
جنوط 19 بوصة جديدة
زخارف جلد داخلية
شاشة لمسية عائمة 7 أو 9 بوصة
عدادات رقمية 7 أو 10 بوصة
يسمر محرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 204 حصان وعزم 243 نيوتن متر باسهلاك وقود 17.9 كيلومتر لكل لتر، وكذلك الهايبرد 2.5 لتر لتر 4 سلندر بقوة 212 حصان وعزم 221 نيوتن متر، بينما محرك 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 297 حصان وعزم 356 نيوتن متر يُقال أن تصنيعه سيتوقف لذا لا نعلم إذا سيستمر بموديل 2021 أم لا.
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التعليقات على “حصري” وصول تويوتا كامري 2021 فيس ليفت إلى السعودية + أهم المعلومات
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