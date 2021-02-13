سوزوكي تطلق بالينو 2021 في السوق المصري

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سوزوكي تطلق بالينو 2021 في السوق المصري

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت سوزوكي مصر (شركة مودرن موتورز) عن تقديمها موديل 2021 من سيارة سوزوكي بالينو بشكل رسمي في السوق المصري، وذلك بفئة واحدة فقط سعرها 254 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن اسم بالينو استخدمته شركة سوزوكي خلال طرحها لعدة سيارات مختلفة خلال تاريخها، وأخر هذه السيارات كان في سبتمبر 2015 لسيارة من فئة مركبات هاتشباك المدمجة، ومازالت الشركة مستمرة حتى الأن في انتاج هذه السيارة وطرحها في أسواق عالمية مختلفة.

وتقدم سوزوكي مصر هذا الموديل من السيارة في السوق المحلي بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 95 حصان وعزم 130 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

أما بالنسبة لأهم التجهيزات التي تقدمها سوزوكي مصر هذا الموديل فتشمل الآتي:

- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

- أنظمة المكابح ABS وEBD.

- كاميرا خلفية.
- سنسور خلفي.

- مثبت سرعة.

- مرايات جانبية كهربائية.

- نظام لدخول السيارة بدون مفتاح.

- نظام Start/Stop لتشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

- نظام تشغيل متوافق مع أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

- شاشة باللمس 7 بوصة.

- تكييف أوتوماتيكي.

- راديو ومشغل أسطوانات مع منافذ AUX وUSB وبلوتوث.

المصدر: التوكيل

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