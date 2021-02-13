قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك طفرة كبيرة سيشهدها المواطن المصري في قطاع النقل والمواصلات السنوات القليلة المقبلة، قائلًا أن مصر ستدخل عصر النقل الجماعي الأخضر، حيث يتوفر الحكومة وسائل مواصلات عامة تعمل بالطاقة النظيفة.
وأضاف الوزير خلال تصريحات هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على فضائية إم بي سي مصر، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي منزومة النقل اهتمامًا بالغًا، ويتابع تطوير أعمال القطار الكهربائي السريع والمونوريل يوميًا.
كما نوه أن القطار الكهربائي السريع سيمر أعلى الطرق الرئيسية ولن يتقاطع معها، وبذلك سيوفر خدمة نقل سريعة وأدمية للمواطن المصري، مشيرًا أن هناك 43 شركة وطنية تعمل على مشروع القطار الكهربائي السريع، وتم الانتهاء من أعمال 16 محطة، ومع نهاية شهر أبريل المقبل سيتم تدشين أول عربة سكة حديد للقطار السريع.
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التعليقات على وزير النقل: "داخلين على العصر الأخضر لوسائل المواصلات"
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