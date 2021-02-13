

وزير النقل: "داخلين على العصر الأخضر لوسائل المواصلات" وزير النقل: "داخلين على العصر الأخضر لوسائل المواصلات"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك طفرة كبيرة سيشهدها المواطن المصري في قطاع النقل والمواصلات السنوات القليلة المقبلة، قائلًا أن مصر ستدخل عصر النقل الجماعي الأخضر، حيث يتوفر الحكومة وسائل مواصلات عامة تعمل بالطاقة النظيفة.



وأضاف الوزير خلال تصريحات هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على فضائية إم بي سي مصر، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي منزومة النقل اهتمامًا بالغًا، ويتابع تطوير أعمال القطار الكهربائي السريع والمونوريل يوميًا.



كما نوه أن القطار الكهربائي السريع سيمر أعلى الطرق الرئيسية ولن يتقاطع معها، وبذلك سيوفر خدمة نقل سريعة وأدمية للمواطن المصري، مشيرًا أن هناك 43 شركة وطنية تعمل على مشروع القطار الكهربائي السريع، وتم الانتهاء من أعمال 16 محطة، ومع نهاية شهر أبريل المقبل سيتم تدشين أول عربة سكة حديد للقطار السريع.

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جدير بالذكر أن منظومة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى ييستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات .ومشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين)، يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة وأنه سيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.