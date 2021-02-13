

تعرف على أحدث أسعار لتويوتا فورتشنر 2021 في السوق المحلي تعرف على أحدث أسعار لتويوتا فورتشنر 2021 في السوق المحلي

شهد موديل 2021 من تويوتا فورتشنر المجمعة محليا والتي تنتمي لفئة سيارات SUV المزودة بـ 7 مقاعد تغيير بأسعار فئاتها خلال الفترة الماضية، لذلك ننشر اليوم أحدث أسعار لهذا الموديل من تويوتا فورتشنر وذلك كما ذكره الوكيل، حيث كانت هذه الأسعار كالتالي:



- فئة أولى بسعر 775 ألف جنيه (جر أمامي).



- فئة ثانية بسعر 810 ألف جنيه (دفع كلي).

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- فئة ثالثة بسعر 925 ألف جنيه (دفع كلي).وتشمل التجهيزات التي تقدمها تويوتا بهذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- إطارات باطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح ضبابية خلفية.- مرايات جانبية كهربائية.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مشغل اقراص مدمجة ومدخل AUX وUSB وبلوتوث.- زجاج كهرباء أمامي وخلفي.- مقعد للسائق قابل للتعديل- كمبيوتر رحلات.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل.- قفل مركزي للأبواب.- مساحات زجاج خلفية.جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بفئتين من المحركات، الأولى لمحرك 4 اسطوانات بسعة 2700 سي سي وبقوة 163 حصان، ويتم تقديمه بالفئات الأولى (دفع خلفي) والثانية (دفع كلي) من السيارة مع ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.أما الفئة الثانية من المحركات فهي أكبر حجما، حيث يتكون المحرك من 6 اسطوانات، وتبلغ سعته 4000 سي سي وقوته 234 حصان، ويتصل هذا المحرك ايضا بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وتقدمه الشركة بخاصية الدفع الكلي مع الفئة الثالثة الأعلى من السيارة.