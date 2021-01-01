أفضل مأكولات تحمي من السرطان

أعلن الطبيب والمذيع التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، أن معظم الأنظمة الغذائية الموصى بها لتقليل خطر الإصابة بالسرطان تشمل البروكلي.
وقال على الهواء على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "رسميا، في جميع الكتيبات، عندما تقرأ عن مضادات الأكسدة، حول تقليل مخاطر الأورام، سيكون هناك البروكلي".
وأضاف مياسنيكوف أنه من بين التوابل، يحتوي الكركم على أكبر الخصائص المضادة للسرطان. وأوصى الطبيب بتناول الشاي الأخضر كمشروب للوقاية من السرطان.
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