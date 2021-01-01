طبيبة تتحدث عن المخاطر المحتملة للسباحة

آخر الأخبارعلم وتقنية › طبيبة تتحدث عن المخاطر المحتملة للسباحة

صورة الخبر: طبيبة تتحدث عن المخاطر المحتملة للسباحة
طبيبة تتحدث عن المخاطر المحتملة للسباحة

أعلنت أولغا شميلفا، المتخصصة في التربية البدنية العلاجية، أن التدريب المكثف على السباحة يمكن أن يكون خطيرًا مع هشاشة العظام المتقدمة.

وقالت لقناة "زفيزدا" التلفزيونية: "تحتاج أولاً إلى تصحيح كثافة عظامك بالعلاج الصحيح وبالتمارين الرياضية. بعد ذلك فقط يمكنك الذهاب إلى تدريب مكثف على السباحة".

وبحسب الاختصاصية، فإن العلاج برفع الأثقال يقوي مشد العضلات ويمنع الكسور حتى في حالة الإصابة بهشاشة العظام. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر مركبات الفيتامينات المعدنية والمستحضرات الهرمونية، التي يجب أن يصفها طبيب الغدد الصماء، على كثافة العظام.

وأضافت شميلفا: "لا يمكن السباحة إلا بعد إجراء العلاج".

هشاشة العظام هي السبب الرئيسي لكسور العمود الفقري. والنساء بعد سن الخمسين معرضات بشكل أساسي للإصابة بهذا المرض.

المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طبيبة تتحدث عن المخاطر المحتملة للسباحة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
8238

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager