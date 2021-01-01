

كيف يؤثر الإمساك على جسمك وطرق الوقاية؟ كيف يؤثر الإمساك على جسمك وطرق الوقاية؟

الإمساك من المشاكل الشائعة بين الكثيرين، وهو يعني أن حركات الأمعاء تكون غير منتظمة وأقل تكرارًا، فإذا كان لديك أقل من ثلاث حركات أمعاء في الأسبوع، فأنت تعاني من الإمساك، لكن هذا التعريف لا يناسب الجميع لأن وتيرة حركة الأمعاء تختلف اختلافًا كبيرًا من شخص لآخر، في حين أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حركة أمعاء واحدة أو اثنتين في اليوم، فقد يكون لدى البعض الآخر 4 حركات أمعاء فقط في الأسبوع، في هذا التقرير نتعرف على تأثير الإمساك على الجسم وطرق العلاج، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".



ماذا يحدث عند إصابتك بالإمساك؟



يدخل الطعام والشراب إلى الجهاز الهضمي عبر المريء إلى المعدة بمجرد ابتلاعه، ثم تبدأ العصارات والإنزيمات المعدية في المعدة بعملية الهضم حتى ينتقل المحتوى إلى الأمعاء الدقيقة في الأمعاء الدقيقة ، تنهي الإنزيمات العملية بحيث يمكن أن يحدث امتصاص المغذيات.



يتبقى الطعام المهضوم جزئيًا، وينتقل إلى الأمعاء الغليظة أو القولون وهو منتج النفايات عندما ينتقل من الأمعاء الغليظة إلى المستقيم، يتم امتصاص الماء منه.

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الإمساك هو المشكلة التي تحدث في الأمعاء الغليظة وتحدث عندما تنتقل الفضلات بشكل أبطأ من المعتاد بسبب تباطؤ العضلات في بطانة الأمعاء.يسمح الوقت الإضافي بامتصاص أفضل للعناصر الغذائية والماء ويجعل البراز صلبًا وجافًا، يمكن لبعض الأدوية والحالات مثل الحمل أن تتسبب في تقلص عضلات الأمعاء بشكل أبطأ وأقل قوة وتساهم في الإمساك.طرق الوقاية من الإمساكالبقاء نشطاعندما تقوم بتحريك جسمك، فإنه يساعد على تحريك الطعام عبر الأمعاء يؤدي النشاط البدني إلى زيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم، مما يساعد في تحفيز عضلات الأمعاء، وبالتالي، فإن التمرين المنتظم هو وسيلة جيدة للحفاظ على حركات الأمعاء.تساهم السلوكيات المستقرة في العبور المعوي البطيء إذا كنت لا تحب التمرين، يمكنك ببساطة الذهاب للتمشية أو تنظيف المنزل أو صعود السلالم عدة مرات.تناول الكثير من الأليافتضيف الألياف كميات كبيرة من الفضلات، مما يحفز الانقباضات في جدران الأمعاء للحفاظ على حركة الأشياء.من الطرق السهلة لدمج المزيد من الألياف في النظام الغذائي تناول المزيد من الخضراوات والفواكه والفاصوليا والحبوب الكاملة والمكسرات، لكن لا تفرط في تناول الألياف، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الإمساك.البقاء رطبًاالحفاظ على رطوبة الجسم أمر في غاية الأهمية من أجل صحة الجسم، يساعد تناول كمية كافية من الماء أيضًا على منع الإمساك في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤثر الجفاف الخفيف على توازن الماء في الجسم وإفراز الجهاز الهضمي مما قد يؤدي إلى نفايات أصعب عند دخولها الأمعاء الغليظة حاول أن تشرب ما لا يقل عن 4-5 لترات من الماء كل يوم.