تعرف على اللقاحات الأربعة لكورونا بعد منحها رخصة الطوارئ فى مصر



تعرف على اللقاحات الأربعة لكورونا تعرف على اللقاحات الأربعة لكورونا

منحت هيئة الدواء المصرية رخصة الاستخدام الطارئ لأربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا، والتى تضمنت لقاح سينوفارم الصينى ولقاح سبوتنيك V الروسى ولقاح كوفيشيلد أسترازنيكا إنتاج معهد سيرم الهندى ولقاح أسترازينيكا AZD 1222 المستورد من كوريا الجنوبية واللذان تعاقدا على نقل تقنية تصنيع اللقاح من شركة أسترازينيكا البريطانية، إلى جانب لقاحين مازالا تحت التقييم من قبل هيئة الدواء المصرية، ونقدم خلال التقرير التالى أهم المعلومات عن اللقاحات التى حصلت على رخصة الاستخدام الطارئ.







لقاح سينوفارم الصينى

قد يعجبك أيضا...

- يطلق عليه اسم BBIBP-CorV- تجارب المرحلة الثالثة أجريت فى 10 دول فى جميع أنحاء العالم- حصل اللقاح على ترخيص فى العديد من الدول ومنها مصر- اللقاح مبنى على فيروس "معطل"- اللقاح فعالاً بنسبة 86% ضد فيروس كورونا- اللقاح آمن وفعال ولم يتم الإبلاغ عن ردود فعل شديدة أو آثار سلبية.لقاح أسترازينيكا AZD 1222 المستورد من كوريا الجنوبية- يمنح فاعلية تبلغ 90% بعد تلقى الجرعتين- اللقاح آمن ولم يظهر أى آثار جانبية خطيرة- سهل التخزين والنقل فى ظروف مبردة عادية (2-8 درجات مئوية) لمدة ستة أشهر على الأقللقاح سبوتنيك V الروسى- سمى اللقاح نسبة إلى اسم أول قمر صناعى سوفييتى- أول لقاح مسجل فى العالم- يعتمد على تقنية الفيروسات الغدية للإنسان- تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" فى أكثر من 40 دولة- واحد من ثلاثة لقاحات فى العالم التى تزيد فاعليتها عن 90%- يمكن حفظ اللقاح بشكله المجفف فى درجة حرارة تتراوح بين +2 و+8 درجات مئويةلقاح كوفيشيلد أسترازنيكا إنتاج معهد سيرم الهندى- يصنع بالهند داخل معهد سيرم الهندى أكبر مصنع للقاحات فى العالم- المعهد ينتج أكثر من 50 مليون جرعة شهريًا- اللقاح مصنوع من نسخة ضعيفة من فيروس البرد الشائع المعروف باسم الفيروس الغدى من الشمبانزى- يدفع جهاز المناعة لصنع الأجسام المضادة وإعدادها لمهاجمة أى عدوى بفيروس كورونا- يتم إعطاء اللقاح على جرعتين تعطى بين كل منهما بين أربعة و12 أسبوعًا.- يمكن تخزينه بأمان فى درجات حرارة من 2 درجة مئوية إلى 8 درجات مئوية- تصل فاعليته إلى 90%