فوائد خل التفاح للبشرة.. يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب

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فوائد خل التفاح للبشرة

خل التفاح هو حيلة صحية شائعة له العديد من الفوائد، بما فى ذلك تنظيم مستويات الكوليسترول فى الدم والسيطرة على أعراض داء السكرى وتعزيز خطط النظام الغذائى لفقدان الوزن، ولكن يمكن أيضًا استخدام خل التفاح لتحسين جودة البشرة، من خلال إعداد غسول خل التفاح واستخدامه يوميًا على بشرة الوجه حيث يساعد فى التخلص من البكتيريا الضارة، وفقًا لموقع "Healthline".


من جانبها، تقول إخصائية التغذية إليشا لوكيت، إن هناك أكثر من 30 فائدة صحية مختلفة لخل التفاح ، حيث تنصح بغسل الوجه بخل التفاح من أجل التخلص من البكتيريا الزائدة والزيوت وترطيب البشرة خاصة الدهنية، كما أنه بديل طبيعى للصابون القاسى أو منتجات البشرة التى تحتوى على مواد كيميائية ضارة.


- طريقة إعداد غسول للوجه من خل التفاح
نضيف ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى ربع كوب (60 مل) من الماء الدافئ ونمزجهم جيدًا ثم نغسل به البشرة، فهو يعتبر وسيلة فعالة لتطهير الجلد من البكتيريا والحطام، كما يدعى بعض الناس أن خل التفاح علاج فعال للتخلص من البقع والبثور على الوجه، نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا المسببة لحب الشباب، عن طريق نقع قطعة قطن فى خل التفاح ونمسح بها على المنطقة المصابة بالبقع أو البثور، مع مراعاة تجنب استخدام خل التفاح نهائيًا فى إذا كانت بشرتك حساسة لأنه قد يضر بها.

المصدر: موقع "healthline"

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