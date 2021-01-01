أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة على البلاد غدا، حيث يكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 لـ 8 درجات، ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.
ويكون الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافئ نهارا بارد ليلا، يصاحبه نشاط للرياح.
ويبقى الطقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة، بينما يبقى حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة.
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التعليقات على عودة الأمطار.. الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة
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