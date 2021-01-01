عودة الأمطار.. الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة

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الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة على البلاد غدا، حيث يكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 لـ 8 درجات، ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.

ويكون الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافئ نهارا بارد ليلا، يصاحبه نشاط للرياح.

ويبقى الطقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة، بينما يبقى حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة.

ويكون الطقس ما بين المائل للحرارة والحار نهارا على محافظات الصعيد نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 14، السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 13، جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 14.

المصدر: elbalad

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