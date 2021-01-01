تأجيل امتحانات فرع البنات بجامعة الأزهر أسيوط واخلاء المدينة الجامعية

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أعلنت جامعة الازهر بأسيوط، انه بناءً على تعليمات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قررت إدارة الجامعة بأسيوط برئاسة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر بتأجيل أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات البنات بفرع أسيوط فقط.



كما قررت الجامعة، اخلاء المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، وعلى أن تستأنف أعمال الامتحانات بعد أسبوع، بعد ظهور اعراض الإصابة بفيروس كورونا على طالبتين من فرع البنات ومشرفتين بالمدينة الجامعية.، وتم تحويلهن للعزل.



و أجرى الدكتور محمد عبد المالك مصطفي ، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، جولة تفقدية داخل المستشفى الجامعي بالأزهر بأسيوط، تفقد خلالها أقسام الباطنة والعصبية والصدرية والروماتيزم ووحدة الكلى الصناعي.

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واطمأن خلال جولته على سير العمل فى المستشفى الجامعي والخدمة الصحية المقدمة للمترددين عليها.واستمع نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي إلى آراء عدد من المرضى حول ما تقدمه لهم المستشفى من علاج ورعاية صحية، مؤكدا أن إدارة الجامعة، برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تولى اهتماما كبيرا بالمستشفيات الجامعية لاستمرار تقديمها خدمة طبية وتعليمية متميزة، خاصة وأن المستشفى تقدم خدماتها ليس لأهالى أسيوط فقط ولكن لعدد من المحافظات المجاورة ولكافة أطياف الشعب المصري الكريم.وأشاد رئيس الجامعة خلال جولته التى رافقه خلالها الدكتورة إجلال محمد قناوى رئيسة قسم الباطنة العامة والدكتور وليد صابر بالمكتب الفني، بما شاهده فى جولته من انتظام العمل، وتواجد الأطباء وأطقم التمريض المكلفين بالعمل، كما شكر جهودهم الصادقة فى خدمة المرضى.كما اطمأن خلال جولته على عدد من الأقسام العلاجية بالمستشفى، على تواجد الأطباء والهيئة المعاونة، وأن المرضى المترددين على المستشفى يتلقون الرعاية الصحية والعلاج اللازم لهم.