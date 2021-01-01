

علامات تحذيرية لحصوات الكلى .. علينا تذكرها علامات تحذيرية لحصوات الكلى .. علينا تذكرها

يُعد الرجال أكثر عُرضة للإصابة بهذا المرض من النساء، قد تكون أعراض هذا المرض صامتة ، ولكن إذا تحركت الحصوات ستكون العلامات شديدة ومؤلمة للغاية. لذلك ، من المهم أن تكون قادرًا على التعرف عليها فورًا واستشارة الطبيب.



إليك قائمة بالأعراض التي تشير إلى إصابتك بحصوات الكلى وفقا لموقع برايت سايد..



ألم شديد

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يمكنك الشعور بألم شديد في البطن أو الظهر أو الفخذ. يحدث هذا عندما تبدأ الحصاة في التحرك وتعلق في الحالب الضيق مما يخلق ضغطًا في الكلى. مع تحرك الحجر ، يمكن أن ينتقل الألم من الخلف إلى الفخذ.تغيرات في التبولهناك عدة تغيرات محتملة في البول بسبب حصوات الكلى.تحدث الرغبة المستمرة والمتكررة للتبول عندما تبدأ الحصاة في التحرك وتصل إلى المثانة. يمكن أن يسبب هذا أيضًا ألمًا وحرقًا أثناء التبول.قد تنخفض كمية البول ، وهو ما يرتبط بالحصوات العالقة في الحالب. حتى أنه يمكن أن يوقف تدفق البول تمامًا.قد يظهر الدم في البول بسبب وجود حصوات في المسالك البولية. قد تشير الرائحة الكريهة إلى وجود عدوى في كليتيك ، والتي يمكن أن تسبب أيضًا غشاوة في البول.قشعريرة وحمىوجود ارتفاع في درجة الحرارة يمكن أن يعني أن هناك عدوى في المسالك البولية أو الكلى. هذا يمكن أن يسبب مضاعفات مع مرض حصوات الكلى.الغثيانعادة ما يكون الغثيان مصحوبًا بالقيء. هذا يرجع إلى حقيقة أن الكلى والجهاز الهضمي لديهما اتصال مشترك بالأعصاب . يمكن أن تكون هذه الأعراض أيضًا نتيجة لألم شديد .الشعور بالضعف الشديد أو التعبتنخفض وظيفة الكلى إذا كان لديك حصوات. وبسبب هذا ، يمكن أن يحدث تراكم للسموم في الجسم. يمكن أن تؤثر على الطريقة التي تشعر بها. قد تشعر بالتعب أكثر من المعتاد وتعاني من ألم شديد ، مما قد يجعلك أضعف.