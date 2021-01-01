ميدو يكشف قائمة منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر

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كشف أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، عن قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والتى سيضمها حسام البدري المدير الفني للمنتخب استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر.



وقال ميدو عبر برنامج أوضة اللبس على شاشة النهار، إن قائمة المنتخب الوطني لن تضم العديد من الأسماء الجديدة، وسيتواجد بها 4 حراس مرمي، والأقرب محمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمد أبو جبل، حارس الزمالك، ومحمد بسام حارس طلائع الجيش، والهاني سليمان، حارس سموحة.



وأضاف ميدو: "قائمة منتخب مصر ستتضمن 4 حراس مرمي بالإضافة لأحمد حجازي، وعلي جبر، ومحمود حمدي الونش، ومحمد هاني، وأيمن أشرف، وعمر جابر، وأحمد أبو فتوح، ومحمد حمدي، وطارق حامد، وعمرو السولية، ومحمد النني، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «أفشة»، ويوسف أوباما، محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، وتريزيجيه، ورمضان صبحي، ومصطفي محمد، وأحمد حسن كوكا، ومحمد شريف، وأحمد سمير أو إسلام عيسي.



وكان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين، استعدادا لمنافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2022، وشملت 6 أسماء هم:

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محمد صلاح «ليفربول الإنجليزي».محمد النني «أرسنال الإنجليزي».أحمد حجازي «اتحاد جدة السعودي».محمود حسن تريزيجيه «أستون فيلا الإنجليزي».أحمد حسن كوكا «أولمبياكوس اليوناني».مصطفى محمد «جالطة سراي التركي».ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر يوم 20 مارس الجاري، لخوض مواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من الشهر ذاته.