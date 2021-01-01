هل الحافظ للأحكام الشرعية يمكن أن يكون مفتياً .. دار الإفتاء توضح .. فيديو

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قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وظيفة الإفتاء لا يمكن أن يقدم عليها إلا المتخصص والمتأهل لها.



وأضاف ممدوح، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن المتأهل ليس مجرد الحافظ للأحكام، ولكنه لابد أن يكون مدركًا للواقع الذي يفتي فيه.



وأشار إلى أن وظيفة أمين الفتوى، هو مساعد لمفتي الجمهورية، من مشايخ وعلماء دار الإفتاء، فليس كل القائمين بالفتوى في دار الإفتاء يأخذون لقب أمين الفتوى، وكل أمناء الفتوى ملتزمون بما تصدره وتفتي به دار الإفتاء.

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وأكد أن دار الإفتاء شخصية معنوية فكل واحد فيها هو لسان لدار الإفتاء، ولا توجد هناك فسحة في أن يفتي الناس بما يراه أو بمذهبه حتى لو كان صحيحا، ولكنه ملتزم بما تفتي به دار الإفتاء المصرية.شروط المفتييشترط أن تتوفر فيمن يقوم بالفتوى أهمها أن يكون عالمًا بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية والأحكام الفقهية وأصول وقواعد الاستنباط والاستدلال إضافة إلى العلم باجتهاد العلماء السابقين.وينبغي ألا يطلب المستفتي الفتوى إلا من أهل الذكر والاختصاص، فالفتوى في الدين من أخطر وأهم الأمور التي يتعرض لها الإنسان فالصحابة كانوا يردون الفتوى إلى بعضهم البعض خشية أن تخرج عما أراده الله عز وجل.https://www.facebook.com/watch/?v=462709288198047