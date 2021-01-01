بعد تكميم المعدة.. تعرف علي النظام الغذائي المناسب

أكد الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعي بفيينا في النمسا ومبتكر عملية التكميم الدقيق في مصر، أن هناك فرقا كبيرا بين التكميم الدقيق والتكميم العادي حيث شهدت عمليات علاج السمنة تقدما كبيرا.
وأوضح أن التكميم العادي بالمنظار هو أحد الحلول الفعالة في علاج السمنة وإنقاص الوزن، ويحقق في ذلك أمان المريض وتتم العملية من خلال 4 فتحات جراحية صغيرة، يبلغ حجم الجرح حوالى 1سم ويتم إدخال أدوات المنظار من خلالها لكن التكميم الدقيق يتم من خلال فتحات أقل في البطن وأقل في السمك أيضا حيث يستخدم المنظار الجراحي الدقيق الذي لا يزيد سمكه عن 2 مللى فيحقق للمريض تجربة متميزة وناجحة في التخلص من السمنة بدون مضاعفات وبدون ألم.
وقال الدكتور أحمد شبانة، إن عملية التكميم الدقيق لا تناسب كل المرضى، حيث يحدد الطبيب المعالج حالة المريض والتقنية الأنسب له لإنقاص وزن بعد فحص ومعرفة تاريخه المرضي وعاداته الغذائية، وكذلك بناء على الوزن، حيث تناسب عملية التكميم الدقيق من يتراوح مؤشر كتلة جسمهم من 35 حتى 45.
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