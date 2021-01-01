فوائد العسل على الريق وقبل النوم.. للتخسيس والمناعة



فوائد العسل على الريق فوائد العسل على الريق



‏‎فوائد العسل على الريق لا تعد ولاتحصي وقد يتجاهل كثيرون هذه العادة، إلا أن العسل يعد علاجًا طبيعيًا لالتهابات الجهاز التنفسي، لامتلاكه خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة يمكنها محاربة السعال ، ومن ابرز فوائد العسل علي الريق



- بشرة نظيفة وواضحة

نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا ، فإنه يساعد في الحفاظ على البشرة نظيفة ونقية. عند مزجه مع الليمون يساعد الخليط في تنقية الدم ويزيد من إنتاج خلايا الدم.



- يقوي جهاز المناعة

ومن ابرز فوائد العسل علي الريق يحتوي العسل العضوي أو الخام على كميات كبيرة من المعادن والإنزيمات والفيتامينات التي تضمن الحماية من البكتيريا. كونه مضادًا قويًا للأكسدة ، يساعد العسل أيضًا في محاربة الجذور الحرة في الجسم.

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- يحسن الهضمعندما يذوب العسل في الماء فإنه يساعد في عسر الهضم (الحمضية أو اضطراب المعدة) عن طريق تسهيل مرور الطعام. كما أنه يساعد على تحييد الغازات المنتجة في الجسم.- يهدئ الحساسيةالماء الدافئ مع العسل يبقيك رطبًا ، خاصةً عند تناول التركيبة ثلاث مرات على الأقل يوميًا. إنه ليس علاجًا للحساسية ، ولكنه سيقلل من أعراض الحساسية ويساعدك على الاسترخاء.‏‎- فوائد العسل قبل النوموجدت بعض الدراسات تأثيرات مقاومة للسرطان في العسل، كما يساعد العسل الطبيعي في علاج التعب والتوتر وألم الصدر.- تخفيف آلام الدورة الشهريةوجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات التجريبية فائدة العسل في سن اليأس ، مثل منع ضمور الحيوانات آكلة اللحوم ، وتحسين كثافة العظام ، ومنع زيادة الوزن.‏‎- أضرار العسل مع الماء الساخننظرا لتكامل العسل في حياتنا، فإنه من السهل تخمين أن معظم الناس قد نصحوا بتناول العسل بالماء الساخن أول شيء في الصباح على معدة فارغة. يُعتقد أن القيام بذلك يزيل جميع السموم في جسمك ويبقيك بصحة جيدة.لكننا نريد أن نخبرك بشيء عن هذا، فإنه يمكن أن يصبح العسل سامًا عند مزجه بالماء الساخن.لا ننوي إخافتك ، لكن إذا كنت تتناول العسل ، فربما تحتاج إلى التوقف عن فعل ذلك. تبين أنه لا ينبغي تسخين العسل أو طهيه أو تسخينه تحت أي ظرف.وجدت دراسة نشرت في مجلة AYU أنه عند درجة حرارة 140 درجة ، يصبح العسل سامًا. عندما تخلط العسل مع الحليب الساخن أو الماء ، فإنه يصبح ساخنًا ويتحول إلى مادة سامة.كما ذكر الباحثون أيضًا أن العسل يحتوي على سكريات طبيعية، لكن تسخين أي شيء يحتوي على السكر يمكن أن يطلق 5-hydroxymethylfurfural أو HMF الذي يعتقد أنه مادة مسرطنة بطبيعتها‏‎- فوائد الماء الدافئ والليمون والعسل على الريق للتخسيسوجدت بعض الدراسات الأولية قدرة العسل على تحسين الوزن وبعض الأعراض الأخرى لدى الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وبما أن العسل مُحلي طبيعي ، يمكنك تناول السكر مع العسل. يحتوي العسل على أحماض أمينية ومعادن وفيتامينات تساعد على امتصاص الكوليسترول والدهون وبالتالي منع زيادة الوزن.اشرب مزيجًا من العسل والماء الدافئ بمجرد استيقاظك في الصباح على معدة فارغة للاستفادة من فوائد الماء الدافئ والليمون والعسل على الريق للتخسيس يساعدك على البقاء نشيطًا وقلويًا.