تحسن النظر وتعالج السكر.. اكتشف فوائد الجوافة المذهلة



فوائد الجوافة المذهلة فوائد الجوافة المذهلة



تعد الجوافة من اكثر الفواكه المنتشرة فى بلادنا خلال فصل الشتاء بشكل خاص.. فما هي فوائد الجوافة؟.



نقدم لكم أهم فوائد الجوافة المثبتة علميا وفقا لما جاء فى موقع "stylecraze":



1. قد تساعدك على إدارة مرض السكري:

يمكن للألياف الموجودة في الفاكهة أن تخفض مستويات السكر في الدم ، يمكنه أيضًا منع الإمساك ، وهي مشكلة شائعة يواجهها مرضى السكري.

ذكرت دراسة هندية أن الجوافة (بدون قشر) يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول في الدم. هذا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ( 2 ) تظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن مستخلصات أوراق الجوافة قد يكون لها تأثيرات خافضة لفرط سكر الدم ضد مرض السكري من النوع 2.

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2. قد يحمي قلبك:الألياف الموجودة في الجوافة تخفض نسبة الكوليسترول الضار ، والذي قد يساهم في الإصابة بأمراض القلب يمكن أن يساعد البوتاسيوم الموجود في الفاكهة في خفض مستويات ضغط الدمتعمل السكريات (نوع من الكربوهيدرات) في أوراق الجوافة كمضادات للأكسدة وتحارب الإجهاد التأكسدي، هذا مهم لأن الإجهاد التأكسدي هو أحد الأسباب الرئيسية لفشل القلب .أوراق الجوافة ، عند استخدامها كشاي ، قد تساعد أيضًا في منع تصلب الشرايين.3. قد يعزز صحة الجهاز الهضمي:يمكن أن تعطيك حبة جوافة حوالي 12٪ (3 جرامات) من الألياف الغذائية الموصى بها، تشير بعض المصادر إلى أن أوراق الفاكهة قد تعالج الغثيان والقيء، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد هذه الآثار.تشير الأدبيات الطبية أيضًا إلى أن الجوافة يمكن أن تعالج الإسهال بسبب خصائصها المضادة للميكروبات ومضادة للتشنج، هذا ينطبق بشكل خاص على مستخلصات الفاكهة والأوراق .يمكن لخصائص الجوافة المضادة للميكروبات أيضًا محاربة ميكروبات الأمعاء الضارة (مثل فيروس الروتا القرد) ومن المحتمل أن تمنع التهابات الجهاز الهضمي.4. قد يعزز المناعة:الجوافة مليئة بفيتامين سي تشير الدراسات إلى أن فيتامين ج يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة ومحاربة مسببات الأمراض المسببة للأمراضيحمي فيتامين ج أيضًا خلايا الجسم من التلف. قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة ، مثل التهاب المفاصل والسرطان وبعض أشكال أمراض القلب ، تأكد من نضج الفاكهة لأنها تحتوي على معظم فيتامين سي .5. قد يخفف من أعراض الدورة الشهريةفي دراسة ، وجدت 197 امرأة مصابة بعسر الطمث (الحيض المؤلم) الراحة بعد تناول 6 ملغ من دواء يحتوي على مستخلصات الجوافة يوميًا.كشفت دراسة أخرى على الجرذان عن تأثير مستخلص أوراق الجوافة على التقلص. يمكن أن يخفف المستخلص من تقلصات عضلات الرحم الملساء.6. قد يعزز فقدان الوزنهناك نقص في البحث المباشر في هذا الجانب. قد يساعد محتوى الألياف في الفاكهة في تعزيز جهود فقدان الوزن، الفاكهة منخفضة أيضًا في السعرات الحرارية. تحتوي حبة الجوافة المتوسطة على حوالي 38 سعرة حرارية ويمكن تضمينها في نظام غذائي لفقدان الوزن.7. قد يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطانبصرف النظر عن فيتامين سي ، تحتوي الجوافة أيضًا على الليكوبين. كل من مضادات الأكسدة هذه تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. قد تمنع أيضًا تكاثر الخلايا السرطانية ، الجوافة قوية بشكل خاص في المساعدة في علاج سرطان الثدي والبروستاتا.تحتوي الجوافة على الألياف. تساعد هذه المغذيات في تقليل خطر الإصابة بالبواسير وسرطان القولون .تشير دراسات أخرى إلى أن مستخلصات أوراق الجوافة يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان .8. قد يحمي البشرة من التجاعيد والشيخوخة المبكرةتحتوي الجوافة على مضادات الأكسدة. يمكن لهذه المركبات أن تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وقد تؤخر ظهور علامات الشيخوخة تلعب فيتامينات A و C الموجودة في الجوافة دورًا في تعزيز تماسك البشرةتمتلك مستخلصات أوراق الجوافة خصائص مضادة للالتهابات تساعد في علاج حب الشباب .9. قد يحسن بشرة الجلدهناك أبحاث أقل في هذا الصدد. قد تحافظ الجوافة على نضارة البشرة وتعززها. ومع ذلك ، إذا كنت عرضة للحساسية بسهولة ، فاستشر طبيبك قبل استخدام الجوافة على وجهك.10. قد يحسن رؤيتكفيتامين أ في الجوافة قد يعزز الرؤية. من المعروف أن هذه المغذيات تقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي. يساهم فيتامين سي الغني في الفاكهة أيضًا في تحسين الرؤية .11. مفيد أثناء الحملالجوافة مصدر جيد لحمض الفوليك ، تقلل المغذيات من مخاطر العيوب الخلقية وهي ضرورية أثناء الحمل .12. قد يخفف من التوتر لديكتحتوي الجوافة على المغنيسيوم ، من المعروف أن هذه المغذيات تعمل على استرخاء أعصاب وعضلات الجسم وقد تخفف من التوتر ، تشير بعض الدراسات إلى أن المغنيسيوم قد يساعد في تخفيف القلق لدى الأفراد ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأدلة في هذا الصدد.13. قد تحفز الوظيفة المعرفيةتحتوي الجوافة على فيتامينات B6 و B3 المعروفة بتعزيز الصحة الإدراكية، أظهر فيتامين ب 6 أنه يقلل من خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي والاكتئاب ، في الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، أظهر فيتامين ب 3 تحسنًا في التنكس العصبي.14. قد يساعد في منع السعالتمتلك مستخلصات أوراق الجوافة خصائص مضادة للسعال. في الدراسات التي أجريت على الفئران والخنازير ، أدت المستخلصات المائية للأوراق إلى تقليل وتيرة السعال .15. قد يخفف من آلام الأسنانتحتوي أوراق الجوافة على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومسكنات قد تساعد في تخفيف آلام الأسنان. قد تكون الأوراق مفيدة أيضًا في علاج أمراض اللثة.يمكن أن تكون فاكهة الجوافة من بين أكثر الإضافات الصحية لنظامك الغذائ، يوفر العديد من العناصر الغذائية بكميات كافية، في القسم التالي ، سنستكشف بشكل أكبر الملف الغذائي للجوافة.