تعرف على أعراض السل المبكر والنشط

يعتبر السل مرضًا معديًا تسببه المتفطرة السلية، وهو يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين ، ليسبب مرض السل الرئوي، ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد تتأثر أجزاء أخرى من الجسم أيضًا مما يؤدي إلى الإصابة بالسل خارج الرئة، وينتشر السل بسهولة في الأماكن المزدحمة وفي ظروف سوء التغذية والفقر.
ووفقا لما قدمه موقع medicalnewstoday نستعرض معكم ابرز اعراض السل
أعراض السل المبكر
لن تظهر أي أعراض على الشخص المصاب بالسل الكامن أو غير النشط، ربما لا تزال مصابًا بعدوى السل ، لكن البكتيريا الموجودة في جسمك لا تسبب ضررًا بعد.
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