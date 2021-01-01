بدون صبغة.. 5 حيل سريعة للتخلص من الشعر الرمادي



الشعر الرمادي الشعر الرمادي



حيل سريعه يمكن أن تخلصك منع ظهور الشعر الرمادي نظرًا لأن الكثير من منتجات الشعر لدينا يمكن أن تكون مليئة بالمواد الكيميائية الضارة إليك وفقا لموقع برايت سايد أكثر الطرق الطبيعية التي يمكن أن تخلصك من الشعر الرمادى يقدمها موقع برايت سايد:



1. عنب الثعلب الهندي



إن شرب كوب من عصير الفاكهة هذا يوميًا له العديد من الفوائد الصحية ، فهو غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى . يمكن أن تحارب هذه الجذور الحرة التي قد تضر بشعرنا وتؤدي إلى ظهور الشعر الرمادي.

قد يعجبك أيضا...

2. أوراق الكارييمكن أن تكون أوراق الكاري المثير للدهشة طريقة رائعة للوقاية الشيب المبكر لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة والحديد ، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن المفيدة الأخرى .لقد وجدت الدراسات أن نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى الشيب المبكر ، لذلك قد تكون هذه طريقة صحية لإبطاء عمليات التحول إلى اللون الرمادي مبكرًا.3. المكملات الغذائيةفي بعض الأحيان ، يحاول شعرنا الرمادي إخبارنا أن أجسامنا بحاجة إلى المزيد من العناصر الغذائية وأن الوقت قد حان لبدء تناول المكملات الغذائية.مثل فيتامين B12 و B7 (البيوتين) و B9 (حمض الفوليك) للحفاظ على صحة شعرك صحيًا لفترة أطول.4. الشاي الأخضرشرب الشاي الأخضر يمكن أن يساعد جسمك على محاربة آثار الجذور الحرة لأنه مليء بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية. يمكن أن تساعد إضافة مستخلصات الشاي الأخضر إلى شعرك في الحفاظ على قوته وتأخير نمو الشعر الرمادي.5. الشوكولاته الداكنةالأطعمة المليئة بالنحاس لتكون مفيدة للغاية في إيقاف الرمادي المبكر. هذا يجعل الطعام مثل الشوكولاته الداكنة صديقك ، لأنه مليء بالنحاس. يلعب النحاس في الواقع دورًا مهمًا جدًا في تصبغ الشعر ، لأنه جزء مهم من الميلانين.