تعد كرات البطاكس من الأطعمة المفيدة والمغذية، والتي تحتوي على كمية كبير من الخضار الذى يفيد الصحة، ويمكن تقديمها بالعديد من الطرق المختلفة، وإليكم طريقة عمل فطائر البطاطس المشبعة التي تحتوي على فوائد للأطفال للشيف أميرة شنب...
مقادير فطائر البطاطس
للفطائر
1 كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة ناعم جدا
1 كوب دقيق أرز
نصف كوب نشا
ملح وفلفل
جوزة الطيب
للحشوة
ملح وفلفل
كمون
بابريكا
ثوم بودرة
بصل بودرة
ريحان مفروم
فلفل الوان مفروم ناعم جدا
بصل مفروم
ثوم مفروم
جزر مبشور
كوسة مبشورة
مشروم مفروم
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التعليقات على طريقة تحضير كرات البطاطس.. خطوة بخطوة
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