ديكور غرف الأطفال.. أحدث اتجاهات ورق الحائط وألوان الطلاء لعام 2021



ديكور غرف الأطفال ديكور غرف الأطفال

أجبر فيروس كورونا العالم على الجلوس داخل المنزل، سواء للعمل أو التعليم عن بعد لمنع التجمعات التى تؤدى لانتشار الوباء، ما أثر بشكل أو بآخر فى تصميمات الديكور، وخاصة ديكور غرف الأطفال، والذى نتعرف فى هذا التقرير على أحدث اتجاهاته وفقاً لما ذكره موقع "caneider".







تريندات ديكور غرف الأطفال.. الألوان الطبيعية

قد يكون انتشار فيروس كورونا، مسبب القلق والتوتر للأطفال، لذلك ينصح بطلاء غرفة الأطفال، بالألوان الطبيعية والتى تساعدهم على الشعور بالراحة والهدوء.

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طلاء الغرف باللون الأخضريتجه العالم للتوعية بالحفاظ على البيئة، ويجب غرس ذلك فى الجيل الجديد من الأطفال، ولهذا ينصح بطلاء جدران الغرفة باللون الأخضر، الذى يعتبر من الألوان الطبيعية، كما أنه من الألوان التى تساعد على الشعور بالهدوء وتحسن الحالة المزاجية.اتجاهات ديكور غرف الأطفال.. طلاء بألوان الفاتحةانتشر الطلاء بألوان الباستيل في عام 2020، ومن المقرر أن يستمر خلال العالم الحالى، وهو يعتبر من الألوان التى تساعد على تحسين الحالة المزاجية والخيال عند الطفل، مع إضفاء ديكور عبارة عن نباتات .تريندات ديكور غرف الأطفال.. ورق حائط منقوش بالزهوريعتبر ورق الحائط ذو رسومات الزهور والنباتات من أحدث اتجاهات ديكور غرف الأطفال لعام 2021، ولأن الزهور تناسب أكثر غرفة الفتيات، يفضل استخدام ورق حائط برسومات بأوراق استوائية والتى تعتبر محايدة بين الجنسين أو خلفيات هندسية وحيوانية عصرية.ديكور غرف الأطفال.. صور الحيواناتتعتبر اللوحات الفنية التى تحتوى على رسومات حيوانات من الديكورات المحايدة بين الجنسيين ومن أحدث اتجاهات ديكور غرف الأطفال لعام 2021.ديكور غرف الأطفال.. خلفية طبيعيةويعتبر أيضًا ورق الحائط ذو الخلفية الطبيعية مثل رسومات ورق الأعشاب والخشب والطوب، وكذلك ورق الحائط المصنوع من مواد معاد تدويرها من أحدث اتجاهات ديكور ورق حائط غرفة الأطفال.