التعليم: امتحانات الإعدادية أوائل يونيو.. والمجموع من 280 درجة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة وضعت ضوابط عامة لعقد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي 2020/2021.



حيث أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تعليمات رسمية بأن يتولى مديري عموم تنمية المواد الدراسية امداد المديريات التعليمية بالموضوعات المقرر ادراجها في الامتحانات الشهرية التي تعقد لصفوف النقل.



وقال وزير التربية والتعليم في كتاب دوري أرسله للمديريات التعليمية ، أن المديريات التعليمية ستتولى عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصف الثالث الاعدادي أوائل شهر يونيو بلجان مراقبة ومؤمنة وفق الاجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية ، بعد تجهيز لجان النظام والمراقبة الخاصة بذلك ، وطبقا لخطة توزيع المنهج بالفصل الدراسي الثاني فقط ، على أن تحتسب الدرجة الحاصل عليها الطالب من 280 درجة.

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وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، النظام الذي سيتم على اساسه بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ في مدارس التعليم الفني .وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، تفاصيل الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لانتظام الدراسة لطلاب التعليم الفني في التيرم الثاني بالتزامن مع استمرار جائحة كورونا في مصراقرأ ايضا | وزير التعليم: لن نعقد أي امتحانات من KG1 حتى 3 ابتدائيوتتلخص خطة وزارة التربية والتعليم فيما يلي :- سيتم اتباع التعليمات الخاصة بتناوب حضور الطلاب في المدارس الثانوية الفنية- سيتم تطبيق الخطة الدراسية المخفضة- سيتم مراعاة حضور الطلاب للتدريبات العملية والمعملية وتحقيق نسب الحضور المقررة وفقا لايام- سيتم تطبيق تناوب الحضور لكل صف دراسي على ان يتم حضور طلاب التعليم والتدريب المزدوج يومان بالمدرسة و اربعة ايام بالمنشآة التدريبية- تعقد لكافة صفوف النقل بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة امتحانات تحريرية وعملية ومعملية لكل مادة على حدة وذلك اثناء اليوم الدراسي ويترلى مديرو الادارات التعليمية الاشراف على العملية الامتحانية بالتنسيق مع مدير عام التعليم الفني بكل مديرية طبقا للقواعد المنظمة- تعقد الامتحانات الشهرية في اشهر مارس و ابريل ومايو وتشمل الاجزاء التدريبية والامتحانات العملية والمعملية التي تم دراستها في كل مادة على حدة خلال كل شهر- يتم تجميع الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحانات الاشهر الثلاثة واستخراج متوسط درجاتها ليكون بديلا عن امتحان الفصل الدراسي الثاني- يتم احتساب المجموع الكلي لطلاب صفوف النقل طبقا لما حصل عليه الطالب من درجات في كل مادة وذلك على النحو التالي : الفصل الدراسي الاول + الفصل الدراسي الثاني + اعمال السنة- بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحانات من الخارج (منازل - عمال) ، يؤدوا امتحان واحد فقط تحريري و عملي ومعملي في كل مادة على حدة وذلك خلال شهر مايو بحيث يشتمل على ما ورد بالخطة الدراسية بالفصل الدراسي الثاني- الطالب المتغيب عن امتحانات الفصل الدراسي الاول يتم اداء امتحان تكميلي (تحريري وعملي ومعملي ) يشمل ما ورد بالخطة الدراسية بالفصل الدراسي الاول لكل مادة على حدة حتى يجتاز الدور الاول للعام الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ على ان يتم تأدية هذه الامتحانات التكميلية خلال شهر مايو- الطالب المتغيب عن الفصل الدراسي الأول للصف الثاني بالمدارس الفنية للتعليم والتدريب المزدوج ، التي تعمل بنظام الفترات يتم اداء امتحان تكميلي فيما تم دراسته بالفصل الدراسي الأول خلال شهر مايو بالتنسيق مع المنشاة التدريبية- بالنسبة للمدارس التي تطبق منهجية الجداريات المهنية : تتم عمليات تقييم مخرجات التعلم الخاصة بوحدات الفصل الدراسي الثاني بداية من شهر مارس على ان يتم الانتهاء منها خلال شهر مايو- الطلاب الذين استنفذوا فرص التقييم الأولى والثانية للوحدات الخاصة بالفصل الدراسي الأول : يتم احراء البرنامج العلاجي كفرصة ثالثة لهم ، ويكون التقييم الخاص لهؤلاء الطلاب خلال أيام تناوب حضور الطلاب للمدرسة ، أي ان يتم اجراء البرنامج للصف الأول خلال أيام حضور طلاب الصف الثاني للمدرسة ونفس الامر لطلبة الصف الثاني- تطبق القواعد الخاصة بالدور الثاني على الطلاب الذين لهم حق دخول الدور الثاني