إعلام القاهرة توضح نظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني وموعد انطلاقه

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قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة، إنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة.



وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه من المقرر انطلاق الفصل الدراسي الثاني أول شهر إبريل القادم ، لافتة إلى أن تلقي المحاضرات سيكون جزء منها "أونلاين" من خلال المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة .



وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى ، إن باقي الأيام سيكون حضوريا في مقر الجامعة بحيث يكون يومين مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المقررة ، ومنع التجمعات بين الطلاب وتقسيمهم على مجموعات ، بحيث يكون لكل مجموعة أيام مخصصة للحضور بالكلية .

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وأشارت إلى أنه تم تدريب وتأهيل الطلاب على استخدام المنصات الاليكترونية ، مع عقد العديد من الورش والدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، لزيادة خبراتهم ومهاراتهم عليها وتعريفهم ببرامج جديدة واستغلالها في العملية التعليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية التي نشهدها في العملية التعليمة .وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد نظمت يوم الخميس الماضي الموافق 5 من شهر مارس الجاري ، ملتقى التوظيف والتدريب الأول لخريجي وطلاب الكلية في جميع التخصصات تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية .وقد اوضحت "مصطفى" إن الهدف من هذا الملتقى هو تفعيل بروتوكولات التعاون بين الكلية وبين شركائها من مؤسسات الإعلام، لأجل خدمة طلابها وإتاحة الفرصة لديهم للالتحاق بسوق العمل والاستفادة من المهارات التدريبية الخارجية ومحاكاة واقع سوق العمل قبل التخرج، حيث يلتقي الطلاب مع الواقع المهني إلى جانب واقعهم الدراسي .