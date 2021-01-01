عميد دار علوم يكشف عن عدد الطلاب المؤجلين لامتحانات الفصل الدراسي الأول

كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم بجامعة القاهرة، عن عدد الطلاب المؤجلين لامتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2021-2020 .
وقال الدكتور عبد الراضى رضوان خلال تصريح لصدى البلد ، لا يوجد عدد كبير من الطلاب قاموا بتأجيل الامتحانات و العدد الذى قام بالتأجيل قد لا يذكر ، مؤكدا أن عملية الامتحانات تسر بشكل طبيعي ولا توجد أى مشكلة تواجه الطلاب.
وسبق وأن كشف الدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار علوم جامعة القاهرة، عن الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول.
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