قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات ، وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ، حيث أنه سيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات والبدء في الفصل الدراسي الثاني .
وأضاف علم الدين ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، إن نظام الحضور سيكون وفقًا للخطة التي وضعها مجلس الجامعة، حيث أنه من المقرر أن يكون بنظام التعليم الهجين وبنفس نمط الفصل الدراسي الأول .
وأوضح "علم الدين" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقًا لأيام الحضور بالجامعة المقررة لكل مجموعة ، وباقي الأيام سيتم طرح المقررات والبرامج الدراسية "أون لاين" من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بكل كلية والتي أطلقتها الجامعة .
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التعليقات على جامعة القاهرة : جاهزية كبيرة للفصل الدراسي الثاني وتأمين كبير للمنصات الإليكترونية
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