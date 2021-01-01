جامعة القاهرة : جاهزية كبيرة للفصل الدراسي الثاني وتأمين كبير للمنصات الإليكترونية

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صورة الخبر: جامعة القاهرة
جامعة القاهرة


قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من الامتحانات ، وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ، حيث أنه سيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات والبدء في الفصل الدراسي الثاني .

وأضاف علم الدين ، خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" ، إن نظام الحضور سيكون وفقًا للخطة التي وضعها مجلس الجامعة، حيث أنه من المقرر أن يكون بنظام التعليم الهجين وبنفس نمط الفصل الدراسي الأول .

وأوضح "علم الدين" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقًا لأيام الحضور بالجامعة المقررة لكل مجموعة ، وباقي الأيام سيتم طرح المقررات والبرامج الدراسية "أون لاين" من خلال المنصات الإلكترونية الخاصة بكل كلية والتي أطلقتها الجامعة .

وأشار إلى أن هناك تأمينا كبيرا لهذه المنصات من خلال وحدات ال IT الموجودة بالجامعة والتي تعمل على مدار اليوم لتأمين هذه المنصات والمحتويات التعليمية التي تشتمل عليها وكذلك الحسابات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

وأكد على إن الجامعة تستعد بجاهزية كبيرة للفصل الدراسي الثاني ، حيث تتوافر كافة الإمكانيات التي تتيح إجراء العملية التعليمية بكافة الطرق والأساليب .

المصدر: elbalad

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